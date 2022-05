Vikend zaznamoval alkohol; na Gorjancih pijan bežal s prikolico za prevoz vozil

16.5.2022 | 14:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. 5. in 16. 5. intervenirali v 191. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 626 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 46. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešanih oseb, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.S PU Novo emsto sporočajo nekaj podrobnosti ...

Vikend zaznamovali pijani vozniki

V petek popoldne je v naselju Čadež na območju PP Črnomelj 34-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani trčil v avtomobil, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

V noči nasoboto so bili policisti obveščeni, da v zdravstvenem domu v Krškem oskrbujejo hudo poškodovanega 18-letnika, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Pleterja. Po prvih ugotovitvah je 18-letni voznik vozil osebni avtomobil znamke BMW, v katerem sta bila še dva potnika, stara 18 in in 20 let. Voznik je v naselju Pleterje zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki nima vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Povzročitelj in 20-letni potnik se v nesreči nista poškodovala. Zoper 18-letnega voznika bodo policisti po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto ob 13. uri obveščeni, da je v Šentpetru pri Otočcu voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Policisti so ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom zapeljal s ceste in trči v prometno signalizacijo. V litru izdihanega zraka je imel 1,37 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Zaradi močne opitosti so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so v soboto okoli 19. ure na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi, zaradi nezanesljive vožnje in kršitev cestno prometnih predpisov ustavljali voznika osebnega avtomobila VW touran s pripeto prikolico za prevoz osebnih avtomobilov. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in prehiteval kolono vozil preko neprekinjene črte. Izsledili in ustavili so ga v Novem mestu in zoper njega uporabili prisilna sredstva, saj ni upošteval ukazov. Gre za 34-letnega kršitelja z območja Celja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

O prometni nesreči na cesti med Kanižarico in Dobličami so bili črnomaljski policisti obveščeni včeraj okoli 15. ure. 42-letni kolesar je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, je pa imel v litru izdihanega zraka 1,69 miligrama alkohola (3,5 g/kg). Zoper kršitelja bodo policisti uvedli postopek o prekršku.

O padcu kolesarja v Črnomlju so bili policisti obveščeni še okoli 18. ure. 48-letni kolesar je prav tako zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Utrpel je lažje poškodbe, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,57 miligrama alkohola (1,19 g/kg). Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Trčila voznik štirikolesnika in motorist

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči na Bizeljskem.Po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 17-letni voznik štirikolesnika, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v 39-letnega motorista. Lažje poškodovanega motorista in potnico na motorju so reševalci oskrbeli. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Padec kolesarja

Včeraj popoldne so iz bolnišnice poročali, da oskrbujejo moškega, ki naj bi bil udeležen v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah novomeških policistov se je nesreča zgodila na območju Zbur, kjer je 74-letni kolesar zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval.

S ceste v objekt

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti 4. julija v Krškem. Po prvih ugotovitvah je voznik zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v objekt v izgradnji. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Otočcu je v noči na petek nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel motorno žagoter dva pihalnika za listje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1600 evrov škode.

Med 5. 5. in 13. 5. je v Hrastju pri Mirni Peči nekdo iz stanovanjske hiše izmaknil 600 evrov in bančno knjižico.

Z dvorišča počitniške hiše v okolici Mirne je nekdo odpeljal kros motor Suzuki 125 ccm, rumeno modre barve. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov.

Migranti med natovorjeno pločevino ...

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so skrite med natovorjeno pločevino odkrili devet državljanov Afganistana in državljana Pakistana, po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

... in peš

Policisti so na območju krajev Rigonce, Mihalovec, Brežice, Brezje pri Veliki Dolini in Dobova (PP Brežice) izsledili in prijeli osem državljanov Kube, tri državljane Gvineje, tri državljane Kosova, dva državljana Turčije, državljana Iraka, Senegala in Konga, pri Mladju na območju PP Krško dva državljana Nepala in v Črnomlju državljana Afganistana in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

