FOTO: V neurju zalite ceste in kleti

16.5.2022 | 19:10

Vse pričujoče fotografije so z FB Policijske kontrole Dolenjska. Prikazujejo predvsem poplavljene ceste v Vavti vasi, mimo tamkajšnje šole in bencinske črpalke ...

Neurje se je danes popoldne spet razbesnelo nad Dolenjsko, predvsem nad območjem Straže. Meteorna voda je zalila kleti stanovanjskih hiš v Jurki, Rumanji in Vavti vasi. Zalitih je tudi več odsekov cest. Posredujejo gasilci PGD Vavta vas ter delavci cestnega podjetja.

Razmere se še ne umirjajo, nad Dolenjsko je medtem (okoli 19. ure) nastala nova nevihtna celica ...

Prevnil se je s traktorjem

Ob 11.04 se je v Osredku pri Trški gori, občina Krško, moški ponesrečil pri delu s traktorjem. Gasilci PGE Krško so po strmem pobočju prenesli poškodovanega do reševalnega vozila in opravili ogled traktorja. Reševalci NMP Krško so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Krško. Ob 11.33 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor prepeljala poškodovanega iz Krškega v UKC Ljubljana.

Dva poškodovana

Ob 11.45 sta v naselju Orešje nad Sevnico trčila osebno vozilo in motor. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Do prihoda policije so usmerjali promet in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica, ki so oba udeležena voznika na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Celje.

Dimniški požar

Ob 12.58 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Svibniku, občina Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico. Ogenj ni povzročil škode.

M. K.