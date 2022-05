Visok poraz Novomeščank s Krimom

17.5.2022 | 07:50

Ljubljana - Nove-stare slovenske državne prvakinje, rokometašice Krima Mercatorja, so tekmo v domačih Stožicah proti novomeški Krki včeraj odlično odprle, že ob polčasu so imele 14 golov prednosti, ki so jo do konca le še ohranile. Nova zmaga v 1. ženski rokometni ligi tako ni bila vprašljiva. Končni rezultat je znašal 40:18.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, KONČNICA, 1. - 4. MESTO:

ponedeljek, 16. maja:

RK KRIM MERCATOR : ŽRK KRKA NOVO MESTO 40:18 (24:10)

Varagić in Brnović po 6; Barukčić 8 (1), Smonkar 4 (1).

Prvi napad gostji je v Stožicah ustavila Barbara Elizabeth Arenhart, nato pa so Krimovke pokazale svojo kakovost. Z delnim izidom 12:3 so si hitro priigrale visoko prednost. Prvič na tekmi so z dvomestno prednostjo povedle v 20. minuti (16:6), na odmor pa so se odpravile z zalogo 14 golov (24:10). Izbranke Nataše Derepasko kljub lepi prednosti v drugem polčasu niso popuščale. Gostje so držale na varni razdalji in si tako že pred končnico zagotovile novo zmago v 1. ženski rokometni ligi.

Najboljši strelki domače zasedbe sta bili Alja Varagić in Tatjana Brnović s šestimi goli, devet pa jih je za Novomeščanke dosegla Ivona Barukčić.

IZJAVI PO TEKMI

Nataša Derepasko, trenerka Krima Mercatorja: "Čestitke ekipe Krke Novega mesta, da je končnico 1. ženske rokometne lige začela odlično. Mi smo pokazali igro, ki jo znamo igrati in to kaže tudi rezultat. Vemo, kakšna je naša naloga in verjamem, da bomo do konca uspešni."

Petra Kramar, rokometašica Krke Novega mesta: "Čestitamo ekipi Krima Mercatorja za zmago. V tekmo smo vstopile sproščeno, brez pritiska. Ljubljančanke so pokazale svojo kakovost in tekmo dobile. Svoje priložnosti bomo iskale na zadnjih dveh obračunih sezone."

* Izid, zaostala tekma 1. kroga:

- od 1. do 4. mesta:

Krim Mercator - Krka 40:18 (24:10)

- lestvica:

1. Krim Mercator 3 3 0 0 823:447 42 (36)

2. Mlinotest Ajdovščina 4 1 0 3 643:561 32 (30)

3. Z'dežele 3 1 0 2 600:471 31 (29)

4. Krka 4 2 0 2 616:608 29 (25)

- od 5. do 8. mesta:

- lestvica:

1. Litija 3 3 0 0 533:565 19 (13)

2. Ptuj 3 1 0 2 523:609 13 (11)

3. Velenje 3 2 0 1 528:618 13 (9)

4. Zagorje 3 0 0 3 454:606 13 (13)

- od 9. do 12. mesta:

- lestvica:

1. Olimpija 4 2 1 1 119:111 5

2. Trgo ABC Izola 3 2 0 1 80:76 4

3. Ž.U.R.D. Koper 4 1 1 2 113:121 3

4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2

- od 13. do 16. mesta:

- lestvica:

1. Zvezda Logatec 1 1 0 0 32:29 2

2. Sava Kranj 2 1 0 1 52:64 2

3. Vrhnika 1 0 0 1 32:31 0

4. Branik Maribor - - - - -:- -

