FOTO: Zlati medalji Leje Glojnarič sta doma

17.5.2022 | 13:40

Fotografije: Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK)

Brežice - Brežičani so sinoči v domačem kraju pripravili sprejem za 19-letno Lejo Glojnarič, ki je na nedavno končani 24. poletni olimpijadi gluhih v Braziliji osvojila zlati kolajni v mnogoboju in skoku v višino.

"Najprej bi se rada pozdravila, nova olimpijada gluhih je že čez tri leta v Tokiu. Vmes me čaka še svetovno prvenstvo, v mnogoboju pa želim preseči mejo 5000 točk," pa je svoje cilje za naprej že razkrila junakinja dneva Leja Glojnarič, ki je v Braziliji nastopila s poškodbo desnega kolena.

Na dvorišču brežiškega gradu, kjer sta zbrane zabavala tudi pevka Nuša Derenda in skupina Boom, so sicer Glojnaričevo in njenega trenerja Iztoka Glojnariča pozdravili Gregor Gračner, podpredsednik Zveze ŠIS-SPK, brežiški župan Ivan Molan, Anton Petrič, vodja odprave olimpijado gluhih, predsednik AK Brežice Henrik Omerzu, direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša in Bogdan Kuhar, predsednik društva gluhih in naglušnih.

"Danes so Brežice bogatejše za dve zlati kolajni z olimpijade gluhih. Zato na tem mestu iskrene čestitke v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja, ki je pred tekmovanjem v Braziliji naredil vse, da zagotovi optimalne pogoje za trening in pripravo," je povedal Gregor Gračner, podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja.

"Leja je pred 12 leti prišla na prvi trening. Takoj sem ugotovil, da je poseben deklič, ki se je treninga lotil z neverjetno vnemo," se je začetkov zlate tekmovalke spomnil njen prvi trener Henrik Omerzu.

"Draga Leja, draga ekipa. Ponosni smo, ker ste nas s svojim uspehom vrnili v čas sprejemov ob odmevnih rezultatih. Verjamem, da bo Leja pravi navdih vsem mladim generacijam v Atletskem klubu Brežice," pa je v čestitki povedal domači župan Molan.

STA; M. K.

