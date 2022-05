Priznanje Blaža Kumerdeja kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

17.5.2022 | 09:15

Šola v Sevnem pod Trško goro (Foto: ksgrm.net)

Ljubljana/Sevno - Včeraj je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekala slavnostna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso za leto 2021, ki jih podeljuje Zavod RS za šolstvo. Prejemnikov priznanj je šest, in sicer štiri šole, ravnateljica in učiteljica.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo so prejele tri osnovne šole, in sicer Osnovna šola Šenčur, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade skupaj s podružnično šolo v Sv. Antonu in Osnovna šola Dornberk. Priznanje je prav tako prejela kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.

Nagradili pa so tudi dve posameznici. Priznanje je prejela ravnateljica na Osnovni šoli Muta Anita Ambrož, ki so jo v različnih okoljih prepoznali kot učinkovito, razvojno naravnano in empatično ravnateljico ter jo povabili k sodelovanju v številne programe usposabljanj za ravnatelje in učitelje ter v različne projekte.

Priznanje pa je prejela tudi učiteljica razrednega pouka na OŠ Janka Padežnika Maribor Nina Malajner, ki je s svetovalci zavoda intenzivno sodelovala pri razvijanju in uvajanju formativnega spremljanja, predmeta spoznavanja okolja, razrednega pouka, uvajanju tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pri razvoju prakse dela z učenci priseljenci ter z učenci Romi in njihovimi družinami.

Priznanja Blaža Kumerdeja Zavod RS za šolstvo podeljuje od leta 1999.

IZ OBRAZLOŽITVE NAGRADE NOVOMEŠČANOM:

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija že vrsto let sodeluje z Zavodom RS za šolstvo pri ključnih projektih in poskusih, uvajanju inovativnih pristopov v vzgoji in izobraževanju ter pri preizkušanju sodobne pedagoške prakse. Vodstvo šole in strokovni delavci predstavljajo ter mrežijo sodobne oblike poučevanja in učenja ter lastne uspešne primere izboljšav. Spoznanja projektov in razvojnih nalog zavoda širijo znotraj šole med sodelavci ter kot predavatelji na naših seminarjih, posvetih in konferencah. Kolektiv že nekaj let sistematično uvaja formativno spremljanje v vzgojno-izobraževalni proces. V sodelovanju z ZRSŠ in Centrom RS za poklicno izobraževanje so aktivno sodelovali v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo vsakemu dijaku in razvoju vključujoče šole. Aktivnosti so bile namenjene razvijanju šolske prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi dijaka v programih srednjega poklicnega izobraževanja Gospodar na podeželju, Vrtnar in Cvetličar. Razvijali so spodbudno učno okolje in zagotavljali optimalen razvoj, učno uspešnost vsakega dijaka ter s tem prispevali k zmanjševanju zgodnjega opuščanja šolanja. V razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje učitelji razvijajo korake formativnega spremljanja. Zavzemajo se za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci. Še posebej so osredotočeni na pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način, na upoštevanje glasu dijakov ter njihovo vsestransko dobro počutje ter na spodbujanje medvrstniškega sodelovanja. V razvojni nalogi Varno in spodbudno učno okolje so poglobili zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in razredov, na ravni skupine in posameznika). Za delo v projektu Posodabljanje gimnazije so osnovali več šolskih timov. Ti so za sodelavce pripravljali delavnice, na katerih so se seznanjali z novostmi pri didaktičnih pristopih, ter te novosti vpeljevali v vsakodnevno prakso. Biotehniška gimnazija Grm je kot razvojna gimnazija od začetka vključena v projekt krepitev kompetence podjetnosti PODVIG. V njem razvijajo in preizkušajo model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih z medpredmetnim povezovanjem ter sodelovanjem z okoljem in s širšo skupnostjo. V tem šolskem letu načrtno razvijajo še kompetence za finančno pismenost, in sicer: načrtovanje in upravljanje, obvladovanje negotovosti in tveganja ter samozavedanje in samoučinkovitost. Kot implementacijska šola so vključeni v projekt Naravoslovno matematična pismenost – NA MA POTI. Oblikovali so izvedbeni kurikul, ki jim bo v pomoč tudi v bodoče, ko bo projekt zaključen, pri razvijanju naravoslovne, matematične in finančne pismenosti pri dijakih. Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji želijo dijake čim bolj opolnomočiti za nadaljnje življenje ter sistematično razvijati kompetence na vseh področjih. Člani kolektiva z ravnateljico Vido Hlebec so dragoceni sodelavci ZRSŠ v razvojnih nalogah in projektih. Za svoje delo, ustvarjalnost in prispevek k razvoju pedagoške stroke ter zaradi odličnega partnerskega sodelovanja jim Zavod RS za šolstvo podeljuje priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2021.

STA; M. K.