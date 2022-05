Certifikat Družini prijazno podjetje za DSO Črnomelj, Termoelektrarno Brestanica in KŠTM Sevnica

17.5.2022 | 10:30

Družbeno odgovorni delodajalci - letošnji prejemniki certifikatov (Foto: Anže Vrabl)

Ljubljana - Certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljujeta Ekvilib Inštitut in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, letos praznuje 15 let. Od leta 2007 ga je prejelo več kot 300 podjetij, na sinočnji svečani podelitvi se je prejemnikom pridružilo 44 podjetij s pristopnim certifikatom in 6 z naprednim - slednje so podelili prvič.

Med prejemniki pristopnega certifikata sta tudi Dom starejših občanov Črnomelj in Termoelektrarna Brestanica, napredni certifikat pa je prejel tudi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

"Vseh teh 15 let je naše poslanstvo ponuditi podjetjem in organizacijam orodje za bolj kvalitetno sodelovanje z njihovimi zaposlenimi oz. orodje za vpeljevanje kulture usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in nasploh graditev delovnega okolja, kjer se bodo zaposlenih počutili dobro," je ob včerajšnji podelitvi certifikatov, kot so sporočili iz Ekviliba, dejal direktor inštituta in vodja certificiranja Aleš Kranjc Kušlan.

Po njegovih besedah se zavedajo, da certifikat ni čarobna paličica, a verjamejo, da je pomemben kamenček v mozaiku kakovostnega delovnega okolja in organizacijske kulture. "Vzpostavljati želimo takšno organizacijsko kulturo in načine vodenja, kjer se vidi zaposlene kot celostna bitja. Bitja, ki prinesejo na delovno mesto ne le možgane in roke, temveč tudi srce," je dejal.

Generalni direktor direktorata za družino na ministrstvu Dušan Mikuž pa je poudaril, da je slovenska družinska zakonodaja ena najbolj naklonjenih usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. "Zavedamo se, da je vedno tudi prostor za izboljšave, zato stremimo k temu, da se obstoječe pravice in ugodnosti za starše otrok ves čas nadgrajujejo in izboljšujejo," je dejal.

Družini prijazno podjetje je projekt družbene odgovornosti, ki usmerja delodajalce, kako prisluhniti in pomagati svojim zaposlenim pri usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.

Certifikat lahko pridobijo podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije ter združenja z najmanj desetimi zaposlenimi. Za delojemalce pomeni lažje usklajevanje dela in družinskih obveznosti, za delodajalca pa boljše poslovne rezultate.

STA; M. K.