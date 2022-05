Zapiranje Dolenjskih pekarn - Večina delavcev bo šla v Ljubljano

17.5.2022 | 14:30

Novo mesto - Zaradi zaprtja svojega obrata v Novem mestu v Žitu programa presežnih delavcev ne bodo izvajali – Zaključujejo tudi že individualne razgovore z zaposlenimi

»Ta teden smo še delali in bomo tudi še v nedeljo in ponedeljek, potem pa bo proizvodnja bolj ali manj končana,« je pretekli petek za Dolenjski list povedal predsednik sindikata delavcev Žito Dolenjske pekarne Ivan Glavan. Okoli 25 od skupno 48 delavcev Žitove pekarne v Novem mestu, ki jih je koncem marca kot strela z jasnega presenetila odločitev vodstva Žita, da bodo zaradi racionalizacije stroškov poslovanja s koncem aprila zaprli pekarno v Novem mestu, se je sicer prejšnji teden že vozilo na delo v Ljubljano. »To je samo trenutno. Prestavili so jih, nimajo pa še nobene odločbe, da so premeščeni za stalno. Vse je še v pogajanju,« je povedal Glavan.

»Tudi sam še ne vem, kam bo šel, kaj bom počel,« je povedal Glavan o dejstvu, da še ni nič dokončno dorečeno, čeprav so sicer že bolj ali manj dogovorjeni, da bo šel na zavod, saj mu do upokojitve manjka še slabo leto. In da bo dobil tudi odpravnino.

Sodeč po odgovoru ljubljanskega podjetja, ki je v lasti hrvaške Podravke, pa je bilo v začetku tega tedna že več dorečenega. Z Žita, na katero smo naslovili več vprašanj v povezavi z zaprtjem pekarne v Novem mestu, so nam namreč sporočili, da se skladno z napovedanimi koraki konsolidacije pekarstva zaključujejo tudi individualni razgovori z zaposlenimi ob zapiranju obrata PE Dolenjske pekarne. »Veseli nas, da smo večini zaposlenim iz Dolenjskih pekarn uspeli zagotoviti nadaljnjo zaposlitev v naših obratih v Ljubljani in programa presežnih delavcev ne bo treba izvajati, o čemer smo zaposlene in sindikat že obvestili. Druge delovne enote v Skupini Žito imajo namreč potrebe po delu živilskih delavcev, zato je bilo zaposlenim obrata PE Dolenjske pekarne v pretežnem delu zagotovljeno nadaljevanje zaposlitve in dela na drugih lokacijah (DE Vič, pekarna Šmartinska, ZH in DE testenine),« so povedali.

Večino delavcev iz PE Dolenjske pekarne bodo tako, kot so povedali, prezaposlili v enote Žita v Ljubljano. »Za tiste sodelavce, ki sodijo v zaščitene kategorije ali so tik pred upokojitvijo, smo se dogovorili za prenehanje delovnega razmerja in ti primeri se rešujejo individualno, predvsem primeri delavcev pred upokojitvijo, s pravico do nadomestila na zavodu za zaposlovanje do upokojitve,« so povedali v Žitu in dodali, da želijo ob zapiranju obrata PE Dolenjske pekarne doseči optimalne dogovore z zaposlenimi, ob spoštovanju vseh zakonskih obveznosti in v sodelovanju s sindikatom. Proizvodnja v pekarni v Novem mestu pa se bo končala, kot so se povedali, predvidoma sredi maja, kar pa pomeni, da lahko že s koncem tega tedna.

V Žitovi pekarni v Novem mestu so, kot je povedal Glavan, delali vse: kruh, pecivo in druge pekarske izdelke, kar pa bo Žito, ki je leta 2006 poleg Dolenjskih pekarn pripojilo tudi Pekarno Vrhnika in Kruh pecivo, po novem proizvajalo samo še na treh lokacijah v Sloveniji, in sicer na Vrhniki, v Mariboru in v Ljubljani na Viču. Poleg obrata v dolenjski prestolnici bodo namreč zaprli tudi obrat v Ljubljani za Bežigradom. Razlog za zaprtje pa naj bi bil, po pojasnilih Žita, koncentracija njihove pekarske proizvodnje na treh lokacijah z namenom povečanja produktivnosti in donosnosti. V ta namen bodo že letos v projekt posodobitve proizvodnih linij vložili deset milijonov evrov. Kaj se bo po zaprtju pekarne v Novem mestu zgodilo s stavbo pekarne, pa nam na Žitu tudi tokrat niso odgovorili.

Mojca Leskovšek Svete