Zavod Rudolfovo: UO v polni zasedbi, Sviz opozarja na nejasnosti in dvome

17.5.2022 | 11:50

V lokalni skupnosti ustanovitev Rudolfovega podpirajo (fotografija je z marčevske predstavitve Raziskovalnega zavoda; I. V.

Ljubljana/Novo mesto - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Mitjo Lainščaka naslovil poziv, naj zaradi številnih nejasnosti in dvomov v zakonitost z zavodom Rudolfovo ne podpiše pogodbe o stabilnem financiranju. Obenem prosijo za takojšnji dostop do obrazložitve sklepa o ustanovitvi zavoda.

Po preučitvi razpoložljivih informacij in dokumentacije tako s strani pravne službe Sviz kot po pravnem mnenju odvetniške družbe "lahko zgolj sklepamo, da sta ustanovitev novega inštituta ter morebitni odliv deleža finančnih sredstev v novi zavod Rudolfovo sporna ter slabo utemeljena," so v Svizu zapisali v pozivu.

Kot so poudarili, zavod Rudolfovo ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, kot jih določa 80. člen novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. V njem je med drugim navedeno, da mora v okviru doseganja zmogljivosti raziskovalna organizacija imeti skupaj najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in v tem obdobju imeti dodeljena sredstva najmanj v vrednosti 500.000 evrov iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. FTE zaposlitev po zakonu pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti za polni delovni čas, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela.

Obenem zavod ne sodi pod izjemo, po kateri bi se lahko izpolnjevanje pogojev po 80. členu lahko preverilo šele ob izteku pogodbenega obdobja, so dodali.

Vlada je sklep o ustanovitvi zavoda Rudolfovo v Novem mestu sprejela 24. marca. Po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo novi zavod s tehnološkim znanjem ustvarjal ekosistem novih inovativnih malih in srednjih podjetij, ki bodo jugovzhodni Sloveniji dali stabilnost, kakovostna delovna mesta in gospodarsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.

Ustanovitvi novega zavoda so sicer med drugim nasprotovali predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) in Gibanje Svoboda, kritiko do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov so v začetku aprila izrazili tudi na shodu za znanost.

Tudi Visokošolski sindikat Slovenije je upravni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) pozval, naj prepreči financiranje zavoda Rudolfovo. Nastajajočo vlado je pozval k ureditvi razmer na ARRS, ki je že skoraj leto in pol brez informacijskega sistema. Tako so podatki o tem, komu, koliko in za katere namene je dodelila proračunski denar, nedostopni javnosti.

Na Svizu pa so mnenja, da direktor ARRS Lainščak z distanco opazuje upravičeno skrb slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, odgovora oziroma korenite preverbe legitimnosti in morebitnih finančnih posledic novega zavoda Rudolfovo pa ne poda.

Upravni odbor v polni zasedbi

Vlada Republike Slovenije je sicer v upravni odbor zavoda že imenovala dva predstavnika. S tem upravni odbor inštituta deluje v polni zasedbi.

Predstavnika ustanovitelja, torej države, sta dr. Zvone Simončič in dr. Tomaž Savšek. Dr. Zvone Simončič je direktor razvoja in raziskav zdravil v Krki, dr. Tomaž Savšek prihaja iz avtomobilske industrije. Je tudi član upravnega odbora Inštituta Jožef Stefan. Predstavnika uporabnikov sta dr. Milena Kramar Zupan, od leta 2015 direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, in Franci Bratkovič, direktor regionalne razvojne agencije Razvojni center Novo mesto. Dr. Alenka Pandiloska je predstavnica zaposlenih.

Sicer pa Zavod Rudolfovo išče direktorja, rok za prijavo je 6. junij.

STA; M. K.