FOTO: Motoristu odvzel prednost; po nasilnem ropu dva iz Dobruške vasi v priporu

17.5.2022 | 12:40

72-letni voznik osebnega avtomobila je ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 64-letnemu motoristu. (Foto: PGD Sevnica)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so, kot sporočajo s PU, v zadnjem dnevu intervenirali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

Odvzel prednost motoristu

Včeraj nekaj pred 12. uro se je na območju Orešja nad Sevnico zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 72-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 64-letnemu motoristu, ki je pripeljal iz smeri Planine. Huje poškodovanega motorista in lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in ju odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Nesreča pri delu s traktorjem

Policisti PP Krško so bili okoli 11. ure obveščeni o nesreči pri delu s traktorjem na območju Osredka pri Trški Gori. 71-letni moški je s traktorjem delal v vinogradu. Pri vožnji po brežini je traktor začel drseti, moški pa je skočil z njega in se ob padcu huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Šentjernejski policisti prijeli nasilna roparja

Policisti PP Šentjernej so bili 26. 4. nekaj pred 20. uro obveščeni o ropu na parkirnem prostoru v Dobruški vasi. Tam sta storilca napadla in pretepla 54-letnega voznika tovornega vozila, ga poškodovala, mu iz vozila ukradla več osebnih predmetov in pobegnila. Moškega, ki je utrpel lažje poškodbe, so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih iz Dobruške vasi, starih 30 in 32 let. Obema so odvzeli prostost, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zoper oba odredil pripor. Nekatere okoliščine ropa policisti še preiskujejo.

Nasilje v družini - dvema prepovedali približevanje

Policisti PP Novo mesto so posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. Ugotovili so, da je 62-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad nekdanjo partnerko. Žrtev je pretepal, ji grozil, omejeval svobodo in jo spravljal v podrejen položaj. Zaščitili so žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 62-letnega osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Krški policisti so bili obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega, kjer naj bi nasilnež pretepel ženo in jo poškodoval. Poškodovano žensko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvi. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilja v družini, saj naj bi po prvih ugotovitvah že dalj časa izvajal nasilje nad ženo.

Tatvini

Z delovišča pri Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju je med 13. 5. in 16. 5. nekdo ukradel 70 betonskih robnikov in 30 vreč cementa. Podjetje, ki opravlja dela, je oškodovano za okoli 600 evrov.

Oškodovanec je policiste PP Novo mesto obvestil, da je med 11. 5. in 14. 5. na Novem trgu v Novem mestu nekdo vlomil v skladišče podjetja in odpeljal moško treking kolo znamke Scott. Ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Črneče vasi (PP Krško) izsledili in prijeli pet državljanov Gambije in državljana Malija.

