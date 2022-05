Danes brez vode ali elektrike

18.5.2022 | 07:00

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Gornjega Lenarta, da bo danes motena dobava pitne vode med predvidoma 7.30 in 15. uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE, Izvod Proti Ravnacam in izvod Drage.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS, izvod 1. TOKOKROG LEVO;

-od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS, izvod 1. NASELJE PROTI VAVTI VASI;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 2. PETELINJEK LEVO-NOVE HIŠE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD;

-od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2;

-od 8:00 do 9:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA na izvodu PROTI PLUSKI;

-od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu PRAPROČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora in med 10. in 11.30 uro na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Levo proti glavni cesti; na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Cesarjeva dolina in med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – Vodovod; na območju nadzorništva Krško okolica med 11.30 in 13. uro na območju TP Slapšak, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Senovem ter na območju nadzorništva Brežice med 11. in 13. uro na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Bracanovič levo.

