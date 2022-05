Začenja se prenova starega dela Zdravstvenega doma Ivančna Gorica

18.5.2022 | 07:20

Ivančna Gorica - Ivanški župan Dušan Strnad, direktor ZD Ivančna Gorica Janez Zupančič in komercialni direktor podjetja Lesnina MG oprema Matija Čepon so podpisali gradbeno pogodbo za prenovo starega dela zdravstvenih prostorov.

Občina bo tako po osmih mesecih gradbenih del dobila sodoben objekt, v katerem skrbijo za 17.000 ivanških občanov.

Celoten projekt prenove znaša skoraj 1,1 milijona evrov, od tega bo občina z uspešno prijavo na razpisu za primarno zdravstvo Ministrstva za zdravje pridobila 638 tisočakov nepovratnih sredstev, preostalo bo krila sama skupaj z Zdravstvenim domom. Prenova se bo začela v kratkem, zaključila pa do konca letošnjega leta.

Rekonstrukcija bo zajemala prenovo 600 m2 prostorov za izvajanje splošne in družinske medicine ter zobozdravstvene dejavnosti. Po besedah direktorja ZD Ivančna Gorica Janeza Zupančiča bodo pridobili štiri dodatne ordinacije družinske medicine, šest zobozdravstvenih ambulant in štiri referenčne ambulante. Prenova bo zajemala tudi obnovo sanitarij in instalacij.

Načrtujejo tudi gradnjo prizidka. Vanj bi umestili dodatne programe, kot tudi fizioterapijo, ki trenutno deluje v prostorih srednje šole v šolskem centru.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica

