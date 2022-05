Krško gostilo srečanje članic Združenja evropskih občin z jedrskim objektom

Gostitelj iIran Stanko

Predsednik uprave NEK Stane Rožman

Krško - Po dveh letih premora zaradi epidemije so se predstavniki članic Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (GMF) v teh dneh srečali v Krškem. Predstavnikom iz Bolgarije, Španije, Švedske, Nizozemske, Madžarske in Slovaške je včeraj Mestno občino Krško, ki je prav tako članica tega združenja, predstavil župan Miran Stanko, nadaljevanje srečanja pa so posvetili jedrski energiji in ravnanju z jedrskimi odpadki v Sloveniji ter vključevanju deležnikov. O jedrski energiji in njeni vlogi v Sloveniji so, kot sporočajo s krške občine, spregovorili predsednik uprave NEK Stanislav Rožman, poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar in predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije dr. Tomaž Žagar.

Uvodoma sta goste pozdravila predsednica Združenja evropskih občin z jedrskim objektom Pia Almstrom iz Švedske, ki je poudarila, da je vloga združenja v teh časih še posebej pomembna, ter predstavnik Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Shiu Horiguchi, ki je predstavil delo in cilje organizacije, ob tem pa napovedal srečanje predstavnikov lokalnih skupnosti z jedrskim objektom konec oktobra.

Stanislav Rožman, predsednik uprave NEK, je predstavil delovanje krške jedrske elektrarne, izzive in načrte, poudaril pomen jedrske energije za Slovenijo in izpostavil odnos z lokalno skupnostjo, ki temelji na obojestranski komunikaciji. Poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar je predstavil delo in načrte slovenskega lastnika NEK s poudarkom na drugemu bloku JEK. Dr. Tomaž Žagar pa je gostom predstavil izzive na področju odlaganja in ravnanja z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki.

Srečanje so predstavniki evropskih občin nadaljevali z delavnicami na temo vključevanja deležnikov pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Dan bodo zaključili z ogledom Sveta energije in razvojnega centra energetike ZEL-EN v Vrbini, že dan prej so si ogledali grad Rajhenburg, so še sporočili iz Krškega.

