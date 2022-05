V Kočevju junija začetek prenove občinske stavbe

Kočevje - V Kočevju bodo predvidoma junija začeli glavna gradbena dela za prenovo občinske stavbe, v kateri poleg občine domujeta še upravna enota in kočevsko sodišče. V ta namen sta župan Vladimir Prebilič in direktor izbranega podjetja GiB gradnje iz Grosupljega v ponedeljek podpisala pogodbo za izvedbo prenove, vredne dva milijona evrov.

Pogodba po županovih besedah vključuje vsa dela, potrebna za celovito obnovo stavbe. V prvi fazi bodo uredili statiko objekta, sledili bodo energetska sanacija, obnova ostrešja ter prenova vseh notranjih inštalacij. Te so že precej dotrajane, tako kot tudi sama stavba, je pojasnil župan.

Obnovo naj bi zaključili do konca prihodnjega leta, naložba pa bo stala dva milijona evrov. Glede na delež uporabe si bodo stroške razdelili občina, ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za pravosodje. Za energetsko sanacijo so pridobili del sredstev ministrstva za infrastrukturo.

Po županovih besedah bodo skušali dela izpeljati tako, da bodo čim manj motili delovni proces v stavbi, čeprav se zavedajo, da povsem brez tega ne bo šlo. Zato bodo po potrebi v času prenove del delovnega procesa začasno preselili drugam.

Občinska stavba na Ljubljanski cesti je bila zgrajena leta 1887 in je bila prvotno namenjena za dekliški dom oz. je delovala kot Marijin dom. Po drugi svetovni vojni je bila na njej prenovljena fasada, kakršna je vidna še danes. Podstrešni prostori so bili preurejeni v stanovanja, v spodnjih etažah pa so uredili upravne pisarne.

