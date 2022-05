Čebelarski praznik bo v Dolenjskih Toplicah, v deželi odličnega medenja

18.5.2022 | 16:40

Sobotno dogajanje v Dolenjskih Toplicah so organizatorji predstavili na novinarski konferenci.

Dolenjske Toplice - Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarsko društvo Straža-Dolenjske Toplice, Občina Dolenjske Toplice in Občina Straža organizirajo v soboto v Dolenjskih Toplicah 19. čebelarski praznik in obeležitev 5. svetovnega dne čebel. V Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice prireditev pripravljajo ob 11. uri, sledil bo ogled kulturnih znamenitosti, od 15. ure dalje pa bogat program s stojnicami domačih ponudnikov, delavnicami za otroke ipd. vse do zabave z ansamblom Jackpot. Na prireditvi pričakujejo 60 društev iz vse Slovenije, kar pomeni okoli 1000 čebelarjev in gostov iz vse Slovenije in tujine.

Kulturni program se bo začel s prihodom praporščakov čebelarskih društev, igrala bo Veteranska godba Straža, Pevsko inštrumentalna glasbena skupina Glasbene šole Lipičnik in Glasbene šole Trebnje ter Miha Pavlin. Veteranska godba Straža bo premierno zaigrala Slakovo skladbo Čebelar v priredbi Toneta Kralja. Na sami prireditvi bodo podelili tudi priznanja vzrejevalcem matic, predan pa bo tudi prehodni prapor organizatorju naslednjega, 20. srečanja čebelarjev, to je Čebelarskemu društvu Henrika Peternela Celje.

Čebelarji in gostje si bodo lahko ogledali tudi tržnico lokalnih ponudnikov, razstavo slik postavljenih čebelarskih panjev po vsem svetu, 3D-kranjico – čebelo velikanko, Čebelarstvo Kapš, destilarno in čokoladnico Berryshka, Hudičev turn, Depo starodobnikov, Muzej Kočevarjev staroselcev, Bazo 20 in čebelarski dom v Podstenicah.

V deželi odličnega medenja

Kočevski rog in straški gozdovi predstavljajo eno izmed najbolj medovitih območij Slovenije, kamor se pripeljejo številni prevozni čebelarji iz vse Slovenije, so organizatorji sobotnega praznovanja opozorili na novinarski konferenci. To dokazujejo nadpovprečni donosi medu in številna priznanja na raznih tekmovanjih. Nazivo šampiona je denimo v letu 2021 na ocenjevanju medu na 29. kmetijsko-živilskega sejma Agra prejel gozdni med Čebelarstva Kapš iz Rumanje vasi.

M. K.; foto: Občina Straža