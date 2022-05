Valvasorjeva nagrada tudi v Metliko, priznanje v Novo mesto

19.5.2022 | 08:10

Galerija Kambič v Metliki (Foto: arhiv lokalno.si)

Ljubljana - Dobitnica Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo za leto 2021 je muzejska svetnica Alenka Domjan. Nagrajenko so razkrili na včerajšnji novinarski konferenci v Narodnem muzeju skupaj z drugimi prejemniki Valvasorjevih nagrad in priznanj. Slovesna podelitev odličij bo v okviru zborovanja Slovenskega muzejskega društva 23. septembra v Tolminu.

Nagrade za enkratne dosežke pa bodo podelili za razstavo Rdeče in črno, Evropa na ljubljanskem kongresu 1821 v Mestnem muzeju Ljubljana (avtor Janez Polajnar), razstavi Ljubiteljev zaklad / zbirki akademika prof. dr. Vinka Kambiča in primadone Vilme Bukovec v Galeriji Kambič Metlika, ki jo podpisuje avtorska skupina Andreja Brancelj Bednaršek, Milček Komelj, Marko Kambič, Nina Gale, Marko Košir, Mateja Černič, Leon Gregorčič, Jurij Kocuvan in Alenka Misja, ter razstavi Živeti skupaj. O čebeli in človeku. Avtorica razstave v Čebelarskem muzeju v Radovljici je Petra Bole s sodelavci.

Častna priznanja letos prejmemo snovalci Mitskega parka Rodik (Občina Hrpelje-Kozina) za posebno prezentacijo pripovednega izročila, Peter Cigler, prostovoljec v Dolenjskem muzeju Novo mesto, ter profesor Dušan Kogoj s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani za ureditev zbirke geodetskih inštrumentov na fakulteti ter predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak za aktivno prizadevanje vlaganja v zaščito, predstavljanje in promoviranje slovenske kulturne dediščine ter mecenstvo kot del trajnostne strategije NLB.

Valvasorjev nagelj si je prislužila razstava Safeta Zeca Exodus in objemi na ogled v izbranih razstavnih prostorih Pirana in Portoroža. Avtorska skupina projekta je bila Safet Zec, Polona Senčar, Nives Marvin, Ljudmila Sinkovič, Mira Ličen.

STA; M. K.