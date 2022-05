Goreli ostanki sečnje

19.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.53 je ob cesti Kanižarica–Blatnik, občina Črnomelj, gorel kup vejevja in ostankov sečnje. Gasilci PGD Dobliče in Črnomelj so pogasili ogenj na okoli 100 kubičnih metrih ostankov sečnje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS na izvodu SKS LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE , Izvod Majer.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 8.ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH na izvodu AŽENTAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Orehovec, nizkonapetostno omrežje – Orehovec desno med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mostec vas, Mostec, čistilna Mostec med 6.15 in 7. uro ter med 13. in 13.35 uro, na območju TP Trnje hlevi med 6.15 in 14.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica, na območju TP Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Cesarjeva dolina pa med 8. in 14. uro.

M. K.