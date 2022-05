Kaj od nove vlade pričakujejo občine - Od dolenjske železnice do posavske regije

19.5.2022 | 14:10

Dolenjski, belokranjski in posavski župani od nove vlade pričakujejo odločna vlaganja v prometno in energetsko infrastrukturo, pa tudi v reševanje kadrovskih in drugih zagat v zdravstvu.

Novo mesto, Krško, Brežice, Črnomelj - Lokalne skupnosti od izvoljenih poslancev in predvsem nove vlade pričakujejo veliko – Enakopravno partnerstvo in tudi reforme, ki niso všečne – Izpolnitev načrtov z visokim šolstvom in raziskovalno dejavnostjo, regijskim zdravstvom … – Belokranjcem bi bilo lažje, če bi imeli poslanca – Posavci si želijo svojo regijo

Dobre tri tedne po državnozborskih volitvah je že jasno, kako naj bi bila sestavljena vlada, in tudi njene usmeritve, zapisane v koalicijski pogodbi, so znane. Čeprav bo treba do izvolitve nove vlade počakati vsaj še dva tedna, pa od nje tako državljani kot tudi lokalne skupnosti pričakujejo veliko. O tem, kaj si obetajo od poslancev, izvoljenih na njihovem območju, in predvsem od vlade, v kateri bo le en minister z našega območja, so tokrat za današnjo novo, tiskano številko Dolenjskega lista spregovorili župani Novega mesta, Črnomlja, Krškega in Brežic.

Na Mestni občini Novo mesto med drugim poudarjajo, da izvozno najmočnejše slovensko območje potrebuje boljšo prometno infrastrukturo, zato pričakujejo nadaljnja prizadevanja za čimprejšnji začetek gradnje cestnega odseka tretje razvojne osi mimo Novega mesta in novomeške zahodne obvoznice.

Župan Mestne občine Krško Miran Stanko računa, da bodo po oblikovanju regij na nižjo raven prenesene tudi nekatere funkcije. Posavje že vrsto let deluje kot regija, zato v Krškem pričakujejo, da bodo v tem procesu tudi samostojna regija.

Vlada v odhajanju je znala prisluhniti podeželskim občinam, pravi Andrej Kavšek, župan največje belokranjske občine Črnomelj, in pričakuje, da bo tudi nova vlada pokazala, da ji je mar za Belo krajino.

Župana Občine Brežice Ivana Molana veseli, da bo med ministrsko ekipo tudi minister iz Posavja. Dolgoletni poslanec Matjaž Han kot nekdanji župan Radeč zelo dobro pozna regijo Posavje in posavske občine, tudi brežiško, ter potrebe in želje posavske regije in občin. Zelo pomembno je, da bo država še naprej podpirala obmejno področje in ga krepila s spodbujanjem razvoja gospodarstva in turizma, ki je še posebej pomemben za občino Brežice.

