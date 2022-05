Potrdili letošnje prejemnike priznanj, brez soglasja za direktorico ZD Trebnje

19.5.2022 | 13:30

Andrej Martin Kostelec (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na svoji zadnji seji potrdil predloge za prejemnike letošnjih občinskih priznanj, soglašal z imenovanjem direktorja Zavoda Dežela kozolcev in zavrnil imenovanje direktorice Zdravstvenega doma Trebnje.

Novi direktor Zavoda Dežela kozolcev je tako postal dosedanji vršilec dolžnosti Primož Primec, občinski svet pa po pregledu strokovnega mnenja o poteku postopka izbire direktorja, kot omejeno, ni dal soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Trebnje. Je pa soglašal s predlogi za podelitev občinskih priznanj – novi častni občan bo Anton Rugelj, priznanje pa bo prejel Viktor Uhan.

»V letu, ko Občina Šentrupert praznuje 15. obletnico ustanovitve, smo pripravili zanimiv in zelo bogat program prireditev ob občinskem prazniku. Začeli bomo z zgodovinskim dogodkom 27. maja – odprtjem prve zdravstvene ambulante v Šentrupertu. Osrednja prireditev bo na praznični 2. junij, ko bodo podeljena občinska priznanja, zapel pa bo tudi Slovenski oktet. Praznovanje bomo po več kot 20 dogodkih za vse generacije in okuse zaključili sredi poletja z gasilsko veselico ob 90-letnici PGD Sv. Rok. Po dveh koronskih letih bo spet več priložnosti za druženje, zato se že veselim prireditev in srečanj z občani in drugimi obiskovalci,« pravi župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

Občinski svet je sicer včeraj med drugim tudi zavrnil izstop iz ustanoviteljstva javnega zavoda CIK Trebnje. O tem, pa tudi o zapletih okoli imenovanja direktorice Zdravstvenega doma Trebnje, bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. K.

