Umrl eden od poškodovanih v eksploziji v Melaminu

19.5.2022 | 18:25

Posledice eksplozije so bile strahovite. Identifikacija žrtev, do katerih so se stežka prebili, pa izjemno težavna, in pri nekaterih še vedno poteka. (Foto: arhiv; STA)

Ljubljana/Kočevje - Silovita eksplozija, ki je prejšnji teden odjeknila v kočevski tovarni, za sabo pušča nove rane.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) je danes umrl eden od dveh hudo poškodovanih, so sporočili s PU Ljubljana. Število smrtnih žrtev hude delovne nesreče se je tako povzpelo na šest.

Eksplozija pred tednom dni je, kot je znano, zahtevala pet človeških življenj, še šest v samem Melaminu pa jih je bilo poškodovanih, od tega štiri lažje in dva huje. Oba huje poškodovana so z hudimi opeklinami še isti dan pripeljali v UKC Ljubljana, kjer pa je danes eden izmed njiju izgubil bitko za življenje. Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, je drugi poškodovani zaradi hudih opeklin še vedno v kritičnem stanju.

Kot so še sporočilu s Policijske uprave (PU) Ljubljana, kriminalistična preiskava, ki je stekla kmalu po dogodku, še ni končana, zato drugih novih informacij glede delovne nesreče ne morejo posredovati. Še vedno poteka tudi ugotavljanje identitete vseh umrlih.

STA; M. K.