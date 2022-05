V lekarnah pomanjkanje nekaterih zdravil za otroke; kaj pravijo v Krki?

19.5.2022 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V Sloveniji v zadnjem času v lekarnah primanjkuje nekaterih zdravil za otroke z vsebnostjo paracetamola, ki deluje proti bolečinam in znižuje vročino, med njimi zdravil calpol in daleron. Dobavitelj slednjega je Krka, kjer so danes sporočili, da je zdravilo zopet na voljo v lekarnah po državi.

V Lekarni Ljubljana so pojasnili, da so v večini njihovih enot zdravila za zniževanje vročine in lajšanje bolečin za otroke za zdaj na voljo, se pa s pomanjkanjem na trgu srečujejo pri posameznih zdravilih s paracetamolom, a so na voljo druga zdravila s podobno sestavo, ki so po učinku enakovredna.

Kot poudarjajo, zdravila calpol (obeh jakosti zdravila) na slovenskem trgu primanjkuje od marca: "Glede na posredovane informacije s strani dobavitelja se predvideva, da bo ponovno na voljo konec junija ali v začetku julija."

Nekaj težav je tudi z dobavljivostjo zdravila daleron za otroke, kjer pa so novo pošiljko v Lekarni Ljubljana prejeli v sredo, zato je zdravilo uporabnikom danes na voljo.

V tovarni zdravil Krka, ki je dobavitelj omenjenega zdravila, so potrdili, da je nova količina zdravil danes že na voljo pri veledrogeristih in v lekarnah. Kot so pojasnili, je zaradi pomanjkanja zdravila daleron za otroke prišlo zaradi povečanega povpraševanja.

V Lekarni Ljubljana ob tem še vedno ni na voljo antibiotikov ospamox, ki bo predvidoma na voljo v sredini prihodnjega tedna, in hiconcil, ki bo predvidoma na voljo v juliju, a večjih težav zaradi trenutnega pomanjkanja v lekarnah ne pričakujejo.

V letošnjem letu sicer opažajo bistveno večje povpraševanje po zdravilih za lajšanje težav ob virozah v primerjavi z lanskim letom - povpraševanje je na ravni obdobja pred začetkom epidemije covida-19.

V kolikor bi prišlo do daljšega pomanjkanja kakšnega zdravila na recept, lahko zdravnik predpiše drugo primerno zdravilo iz nabora zdravil, ki so na voljo v lekarnah. Kot analgetik je na primer na voljo zdravilo z ibuprofenom v obliki sirupa. Druga možnost je aplikacija svečk, ki vsebujejo paracetamol, in so prav tako primerna oblika za uporabo pri majhnih otrocih.

STA; M. K.