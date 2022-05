Občina na dražbi prodala del parcel v poslovni coni, jeseni še ena dražba

Velike Lašče - Občine Velika Lašče je pred nedavnim razširila poslovno cono Ločica, na novo urejene in komunalno opremljene parcele v njej pa je pretekli teden ponudila v nakup na javni dražbi. Od 11 so prodali štiri, zato bodo po besedah župana Tadeja Malovrha jeseni najverjetneje razpisali še eno dražbo.

Prvi del poslovne cone so v Velikih Laščah uredili že pred leti in prodali tudi že vse parcele, ki jih je občina uredila v ta namen. Po prihodu zdajšnjega župana so uredili še drugi del poslovne cone, 11 komunalno urejenih in opremljenih parcel v skupni velikosti 23.000 kvadratnih metrov pa so zdaj ponudili v nakup na javni dražbi.

Parcele so prodajali po izklicni ceni 67 evrov za kvadratni meter. Prodali so štiri v skupni vrednosti nekaj manj kot pol milijona evrov. Dražba je po Malovrhovih besedah pokazala, da je zanimanje predvsem za manjše parcele, velike od okoli 800 do 3000 kvadratnih metrov, zato bodo kupcem na jesenski dražbi opcijsko ponudili tudi možnost, da večje parcele razdružijo v manjše.

Poslovna cona sicer po županovih besedah leži na zanimivem in logistično dostopnem območju, saj se nahaja ob glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Obdaja jo gozd, zato se mu zdi zanimiva tudi za na primer ekološko prehransko proizvodnjo.

Na občini razmišljajo, da bi v okolici poslovne cone kupili še nekaj zemljišča, da bi jo lahko po potrebi širili.

