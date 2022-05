Na cesti gorelo manjše tovorno vozilo

20.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.43 je na cesti Kanižarica - Vinica pri naselju Veliki Nerajec, občina Črnomelj, gorelo manjše tovorno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj in Dragatuš so pogasili požar, s termovizijsko kamero pregledali vozilo, premetali tovor in ga dokončno pogasili ter sprali cestišče.

Nekaj ognja

Ob 10.27 je ob cesti Kanižarica–Blatnik, občina Črnomelj, ponovno začelo tleti na požarišču, kjer so gorele suhe veje in ostanki lesa. Posredovali so gasilci PGD Dobliče, ki so požarišče zalili z vodo.

Ob 18.43 so v naselju Armeško, občina Krško, gasilci PGE Krško na površini približno pet kvadratnih metrov pogasili odpadni material pri čiščenju nabrežine in preprečili nadaljnje širjenje požara proti gozdu.

Ob 17.32 sta v bližini Novomeške ceste v Kočevju gorela suha trava in podrto drevje. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Do obolelega

Ob 9.44 so gasilci PGD Brežice v Jurčičevi ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata na večstanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala obolela oseba in nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu osebe, ki so jo prepeljali v UC Brežice.

Smrdelo po bloku

Ob 13.16 so na Delavski ulici na Senovem, občina Krško, v večstanovanjskem objektu zaznali močan vonj po bencinu. Gasilci PGE Krško so pregledali prostore, opravili meritve in ugotovili, da je razlog za smrad gorivo v kosilnici, ki ga je lastnik odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu PAVIČIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 2.VOLČIČEVA;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 6.KOŠTIALOVA NNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS, izvod 3.NASELJE ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE na izvodu PROTI KRIŠKI REBRI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Cikava, nizkonapetostno omrežje – Boršte; med 8:00 in 14:00 na območju TP Trstenik, nizkonapetostno omrežje – trstenik Škulj Rezi; med 8:00 in 14:00 pa na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Umek Marjan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Cesarjeva dolina med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.