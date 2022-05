Točno opoldne bodo maturanti zaplesali četvorko

20.5.2022 | 08:30

Tudi ta slika bo šla v anale - lanska (edina) novomeška četvorka z maskami. Letos bodo mladi mnogo bolj sproščeni. (Foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto/Črnomelj/Mirna - Po dveh letih, ko je epidemija covida-19 prekinila tradicijo, bodo maturanti točno opoldne po Sloveniji znova zaplesali ulično četvorko v okviru projekta Plesne zveze Slovenije.

Slovenski maturanti so v preteklih letih na zadnji dan pouka za zaključne letnike tradicionalno na ulicah zaplesali četvorko, zadnji dve leti pa zaradi epidemije covida-19 po naših mestih ni bilo mogoče slišati Straussove melodije in spremljati plesnih korakov dijakov. Edino novomeški maturanti so se lani znašli po svoje in s četvorko obeležili konec svojih srednješolskih let. Res da ne zelo množično, saj so takrat veljale covid-omejitve, in tudi plesali so z maskami, pa se kljub temu zabavali.

A danes točno opoldne bo Plesna zveza Slovenije (PZS) kot nosilec in koordinator projekta European Quadrille Dance Festival spet koordinirala ulično četvorko po vsej Sloveniji in še petih drugih evropskih državah. Projekt PZS je zaživel leta 2005, ko so se Mariboru priključila štiri pobratena mesta (Kraljevo, Osijek, Szombathely in Gradec).

Letos bo še posebej slovesno, saj plesna zveza praznuje 20 let, odkar se je prvič zaplesala sinhrona maturantska ulična četvorka. Gre za edinstven evropski projekt, ki preko glasbe in enostavne plesne koreografije povezuje mlade širom Evrope, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pod okriljem zveze bodo mladi tako plesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Črnomlju, na Mirni, v Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Šentjerneju, Litiji in na Slovaškem, v Srbiji, na Madžarskem, Severni Makedoniji in Črni gori.

Plesna zveza Slovenije je tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordna znamka iz leta 2011 s 33.202 udeleženci še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.

Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje bo poskrbel Radio Slovenija International, ki se bo od 11.30 javljal v živo s prizorišč v tujini in Sloveniji.

STA; M. K.