Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU

20.5.2022 | 09:40

Foto: Univerza v Novem mestu

Novo mesto - Okrog 100 strokovnjakov iz petih držav je včeraj na mednarodni znanstveni konferenci predstavilo prispevke o globalizaciji in družbeno-ekonomskih spremembah v Evropski uniji. Namen konference, ki sta jo organizirali Fakulteta za ekonomijo in informatiko ter Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu, je bil najti odgovore na pereča ekonomska vprašanja, ki jih sprožajo spremembe v ožjem in širšem ekonomskem in družbenem okolju.

Predsednica organizacijskega odbora in dekanica Fakultete za ekonomijo in informatiko doc. dr. Malči Grivec je poudarila, da »sodobne krize, kot so pandemija, vojaški spopad v Ukrajini in njegove posledice ter učinki podnebnih spremembi, potrjujejo nujnost medsebojnega sodelovanja znanstvenikov in strokovnjakov za uspešno reševanje izzivov globalnega okolja.« Nova znanstvena dognanja bodo, kot so organizatorji konference zapisali v sporočilu za javnost, izhodišče za reševanje problemov, ki se kažejo tudi v lokalnem gospodarstvu, saj so na konferenci poleg raziskovalcev sodelovali tudi številni strokovnjaki iz prakse. Obravnavane so bile pomembne gospodarske teme, med katerimi so prevladovale izzivi globalizacije v luči ekonomskih sprememb, menedžment človeških virov, menedžment v zdravstvu in menedžment v šolstvu. Zaradi pospešene digitalizacije poslovanja so pomembno mesto na konferenci imele tudi vsebine s področja računalništva in informatike.

V plenarnem delu sta dr. Katja Crnogaj in dr. Maja Rožman predstavili rezultate študije, ki je pokazala, da ima zadovoljstvo zaposlenega, ustrezno vodenje vodstva in skrbnosti za dobro počutje zaposlenih pozitiven vpliv na njegovo produktivnost v času epidemije covid-19, ter opozorili, da naj delodajalci z raznimi programi in strategijami tudi in še posebej v času epidemije covid-19 ne pozabijo na spodbujanje dobrega počutja zaposlenih.

Dr. Vladislav Marjanović in dr. Dejan Đorđević sta v luči globalnih ekoloških izzivov opozorila na nujnost uvedbe krožnega gospodarstva, ki predstavlja popolnoma spremenjen koncept proizvodnje in porabe v povezavi z nastajanjem odpadkov in vplivom na okolje. Dr. Nevenka Maher je predstavila rezultate raziskave učinkovitosti managementa v obdobju 2021/2022, ki je pokazala, da je management v solidni kondiciji bolj v podjetniškem privatnem sektorju kot v javni upravi. Dr. Ladin Gostimirović je predstavil potrebne reforme v visokem šolstvu na Zahodnem Balkanu za uspešno delovanje diplomantov na znanju temelječem gospodarstvu v evropskem in globalnem prostoru.

Ob konferenci je izšel zbornik povzetkov, so še sporočili organizatorji.

M. K.