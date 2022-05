V Taboru mladih Mojca bodo bolje spali

20.5.2022 | 13:10

Fotografije: Svit Pirnat

Marjeta Ferkolj Smolič, Breda Krašna, Ivan Protega in Zvjezdana Novak

Dolenjske Toplice - Na včerajšnji tiskovni konferenci je JYSK predstavil nadaljevanje svojega projekta ''JYSK zgodba za lahko noč'', in sicer z donacijo Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer so opremili 10 hišk z izdelki za spanje. Tabor mladih Mojca vsako leto obišče 1500 otrok, vse od ustanovitve leta 1976 pa večina hišk ni bila temeljito obnovljena.

Marjeta Ferkolj Smolič, predsednica DPM Mojca Novo mesto, se je podjetju zahvalila za vzmetnice, vzglavnike, posteljnino in ostale izdelke za spanje: ''V Taboru Mojca že več kot 30 let gostimo otroke iz socialno ogroženih družin, v okviru zdravstvenih letovanj, iz različnih vzgojno-varstvenih zavodov, v sodelovanju s Centrom za socialno delo, z Varno hišo, s svetovalno službo v šolah in vrtcih. Vidi se, kako zelo otroci potrebujejo druženje, kako jim manjka sprostitve, prostega gibanja, igre, zaupnega pogovora, varnega okolja brez napetosti in stisk. In kot vemo, je kakovosten počitek zelo pomemben.''



Ivan Protega, član Uprave podjetja JYSK, je spomnil na raziskavo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ta ocenjuje, da kar polovica otrok v Sloveniji med počitnicami ostane doma, zato se potreba po organiziranih potovanjih povečuje. Letovišča, ki jih v sklopu projekta obnavlja JYSK, pogosto brezplačno sprejemajo otroke iz socialno ogroženih družin in otroke s posebnimi potrebami.

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, je sodelovanje z JYSK-om komentirala: ''Naši organizatorji letovanj so nevladne organizacije, ki nimajo posebnih sredstev za novo opremo. Ta je ponekod že nujno potrebna zamenjave oziroma prenove, in tudi v Taboru Mojca je tako. Iskreno smo veseli ponovne donacije.''

''Ko smo pred letom dni začeli projekt JYSK zgodba za lahko noč, smo si zastavili zahteven, a pomemben cilj: enkrat letno obnoviti slovensko letovišče, ki ga upravlja naš partner Zveza prijateljev mladine Slovenije. Po naši prvi donaciji 70 vzmetnic domu Miloša Zidanška na Pohorju smo imeli priložnost videti, v kolikšni meri ta projekt vpliva na kakovost počitka otrok in mladih, ki redno bivajo v letovišču,'' pa je povedala Zvjezdana Novak iz JYSKa.

M. K.

Galerija