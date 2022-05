Gostinske terase bodo odprte do polnoči; nove KS Tančna Gora ne bo

20.5.2022 | 18:20

Z novim podcentrom za ravnanje z odpadki Vranoviči Komunali pripade tudi več dejavnosti. (Foto: Komunala Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli spremembe in dopolnitve v odloku o ustanovitvi črnomaljske komunale (zaradi ustanovitve Centra ponovne uporabe v Vranovičih dodanih je dodanih več dejavnosti podjetja) in spremembe in dopolnitve v odloku za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij. Ta po novem gostincem dopušča podaljšan delovni čas tudi zunaj na terasah.

S sprejeto spremembo se gostincem omogoča, da svojo dejavnost v času poletne turistične sezone opravljajo v obratovalnem času, ki je 2 uri daljši od sedanjega, torej do 24. ure.

Člani občinskega sveta so se na seji seznanili z letnimi poročili Dolenjskih lekarn Novo mesto, Glasbene šole Črnomelj, Knjižnice Črnomelj, Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, vse za leto 2021, s Premoženjsko bilanco Občine Črnomelj ter s poročilom o delu skupne občinske uprave – Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.

Svetniki so obravnavali tudi spremembo statuta Občine, s katero bi se ustanovila nova krajevna skupnost – Tanča Gora, vendar te spremembe niso sprejeli.

M. K.