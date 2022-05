V Metliki spet največji belokranjski vinski praznik

20.5.2022 | 11:30

Na vigredi bodo okronali novo kraljico metliške črnine Evo Štefanič (Foto: Zavod Metlika)

Metlika - V Metliki se po dveletnem covidnem premoru drevi začenjajo prireditve Vinske vigredi, največje tradicionalne turistično-vinarske in kulturno-etnološke prireditve v Beli krajini. Prireditelji pričakujejo, da bo med dvodnevno prireditvijo metliško mestno jedro obiskalo približno 10.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in s sosednje Hrvaške.

Predsednik metliškega turističnega društva Vigred Rudi Vlašič je povedal, da so strokovni in družabno-zabavni del Vinske vigredi v Beli krajini, ki so jo v Metliki prvič pripravili pred 40 leti, lani pa zgolj v okrnjeni obliki, letos skrčili na petek in soboto, nedelja pa bo namenjena le vigrednemu pohodu in rekreaciji.

Ne le vina, za vigred ocenjujejo tudi belokranjske pogače. Tudi letos so jih. (Foto: Društvo kmečkih žena Metlika)

Letošnja novost bo vinski festivalski šotor, v katerem se bo predstavilo 15 območnih vinarjev, sicer pa bo prireditev potekala po ustaljenih tirnicah. Obiskovalci vigredi si bodo ob pokušini najboljšega in nagrajenega belokranjskega vina ter tamkajšnjih kulinaričnih posebnosti (tudi za letošnjo vigred so denimo izbrali najboljšo belokranjsko pogačo) lahko ogledali kulturni in zabavni spored ter se udeležili različnih srečanj, je še napovedal Vlašič.

Predsednik prireditvenega odbora Vinske vigredi in metliški župan Darko Zevnik je pa povedal, da sklop prireditev, ki potekajo po ustaljeni zasnovi, povezujeta dve rdeči niti. Prva je vino, druga pa izročilna kulinarika. Med osrednjimi prireditvami vigredi je povabil na degustacijo nagrajenih vin v festivalskem šotoru, delavnico peke belokranjske pogače, podelitev nagrad najboljšim vinarjem in kronanje nove kraljice metliške črnine. Že kar nekaj časa je znano, da je to Eva Štefanič s Štrekljevca.

Dodal je, da se bodo metliški vinogradniki in vinarji tudi letos osredotočili na promocijo značilnega domačega vina, metliške črnine in belega vina belokranjec, ki tudi prednjačita v njihovih kleteh.

Letošnje ocenjevanje vin (Foto: arhiv DL; M. L.)

Sicer pa na vigredi ohranjajo osrednji prireditveni prostor na Trgu svobode s klasičnim vigrednim programom, na Partizanskem trgu pa bodo dobili možnost predstavitve ponudniki belokranjskih domačih dobrot.

Po podatkih Turističnega društva Vigred je Vinsko vigred v predcovidnem obdobju obiskalo tudi nekaj več kot 20.000 ljudi. Obiskovalci so med drugim popili približno 12.000 litrov belokranjskega vina. V grobem povprečju so prodali dobrega pol litra vina na obiskovalca. Na vsem prizorišču so prodali in razdelili več kot 700 tradicionalnih belokranjskih pogač, na vseh treh prireditvenih odrih pa se je zvrstilo več kot 700 nastopajočih.

Vinske vigredi nato predlani niso pripravili, lani pa zgolj v močno okrnjeni protokolarni obliki z ocenjevanjem vinskega pridelka.

STA; M. K.