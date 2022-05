FOTO: Veliki bal v čast male in velike mature

20.5.2022 | 14:15

Novo mesto - Čeprav male mature že od šolske reforme, ki je ukinila nižjo in višjo gimnazijo, ni, so se letošnjim pravim maturantom v Novem mestu na mednarodni maturantski četvorki, plesni prireditvi, ki jo že dvajset let poganja želja po svetovnih rekordih in vpisih v Guinnessovo knjigo rekordov, pridružili tudi učenci devetih razredov osnovnih šol in skupaj po dveh letih kovidnega posta pošteno napolnili Glavni trg.

Podobno kot drugod - v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Črnomlju, Mirni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Šentjerneju, Litiji in na Slovaškem, v Srbiji, na Madžarskem, Severni Makedoniji in Črni gori - je na Glavnem trgu zaplesalo 830 plesalcev, od tega jih je bilo 450 pravih maturantov, se pravi srednješolcev, 380 pa osnovnošolcev.

Plesna zveza praznuje 20 let, odkar se je maturantska ulična četvorka prvič zaplesala sinhrono v več mestih. Že pred tem je maturantsko ulično četvorko v Novem mestu na pobudo plesnega mojstra Borisa Vovka prirejal Plesni center Dolenjske. Gre za edinstven evropski projekt, ki preko glasbe in enostavne plesne koreografije povezuje mlade širom Evrope, so zapisali v sporočilu za javnost. Plesna zveza Slovenije je tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordna znamka iz leta 2011 s 33.202 udeleženci še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.

