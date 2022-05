Zborovski bum včeraj v Šentjerneju, v ponedeljek v Novem mestu

20.5.2022 | 13:45

V Šentjerneju je včeraj skupaj zapelo preko dvesto osnovnošolskih otrok.

Šentjernej - Epidemija koronavirusa je med drugim kriva za kulturno mrtvilo, a ljubiteljski kulturniki, med katerimi so tudi pevci, se ne dajo. Pevski zbori so spet zaživeli, tudi po zaslugi prizadevnih zborovodij, ki so se na vse načine trudili obdržati pevce povezane, z vajami na daljavo, v »mehurčkih«, ipd. Uspelo jim je.

Od maja do junija tako po Sloveniji potekajo t.i. zborovski bumi. Kar 60 jih bo in skupaj bo zapelo okrog šeststo zborov, otroških in mladinskih.

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Novo mesto, in v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo se je tako včeraj zgodil prvi tak bum v Sloveniji, in sicer v Šentjerneju.

Na ploščadi pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja je skupaj zapelo preko dvesto otrok, ki prihajajo iz otroških in mladinskih pevskih zborov iz OŠ Šentjernej, Podružnične šole Orehovica, OŠ Frana Metelka Škocjan, Podružnične šole Bučka, OŠ Otočec in OŠ Šmarjeta. Skupaj so veselo zapeli enoten repertoar iz bogate zakladnice slovenske zborovske glasbe in navdušili mimoidoče ter ostalo občinstvo.

Klavdija Kotar, vodja novomeške izpostave sklada, pove, da se v začetku prihodnjega tega obeta podoben zanimiv zborovski bum še v dolenjski prestolnici, in sicer v ponedeljek ob 11. uri pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Lepo vabljeni!

L. Markelj, foto: arhiv JSKD OE Novo mesto