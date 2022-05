Med je zdrav, uživajmo ga vsak dan!

20.5.2022 | 19:40

Roman Košale je predaval o čebelah in medu.

Sadni narastek z medom

Bela Cerkev - Danes, 20. maja, praznujemo svetovni dan čebel, že peto leto zapored.

Zato so zagnane članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, ki delujejo pod vodstom Betke Verščaj, včeraj v Hiši žive dediščine pripravile predavanje o medu in čebelah.

V goste so povabile domačina, sokrajana, priznanega ekološkega pridelovalca medu Romana Košaleta. Povedal je marsikaj zanimivega o vzgoji in življenju čebel in njihovem pomen v našem življenju.

Poudaril je pomen medu za zdravje, zlasti pravega, ekološkega. Sam iz medu dela ekološke pripravke iz različnih zelišč, pese ..., pripravlja celo cvičkov med!

Članice društva so ob tej priložnosti pripravile tudi razstavo jedi iz medu, seveda predvsem peciva, katerih rdeča nit je med, na ogled so bili tudi Košaletovi izdelki ter izdelki enega večjih čebelarjev v tem koncu, Staneta Gorenca iz Šmarjeških Toplic. Obiskovalci so ob prijetnem druženju okušali razstavljene jedi, njihovo sporočilo pa je jasno: pridne čebelice skrbijo za naše zdravje, zato jih spoštujmo in poskrbimo za naravo!

L. Markelj, foto: arhiv DPŽD Bela Cerkev

