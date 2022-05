Pokalo na AC; nesreča pri košnji; med potapljanjem naletel na bombe

20.5.2022 | 19:00

Kolona, ki se je popoldne nabrala takoj po nesreči na AC pri Kronovem. (Foto: FB PKD)

Danes ob 14.45 je na avtocesti Ljubljana - Obrežje, pred priključkom Kronovo v smeri Obrežja,voznik z osebnim vozilom trčil v počasi vozeče vozilo pred cestno zaporo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih in očistili razlite motorne tekočina. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj dogodka, postavili prometno signalizacijo in očistili cestišče.

Takoj za tem se je tam zgodila še ena nesreča, ko je voznik z osebnim vozilom trčil v vozilo v koloni. Še enega poškodovanega so prav tako odpeljali v bolnišnico.

Na streho

Ob 6.35 se je na regionalni cesti Krka – Luče, občina Ivančna Gorica osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Stičana in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, z vpojnim sredstvom posuli izrekle motorne tekočine ter odklopili akumulator na vozilu.

Puščala jeklenka ob šolskih delavnicah

Ob 16.29 so ob delavnicah srednje šole v Kidričevi ulici v Črnomlju zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali okolico in ugotovili, da je iz ene plinskih jeklenk zunaj objekta uhajal plin. Gasilci so odstranili jeklenko in poklicali upravljalca objekta.

Arzenal v Krki in v Jami



Sinoči okoli sedmih je moški pri potapljanju v reki Krki v Kostanjevici na Krki našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so danes dopoldan odstranili in na kraju varno uničili minometno mino kalibra 81 mm, minometno mino 50 mm, tulec 20 mm, dva kosa topovske granate 50 mm, dve ročni bombi in štiri kose pehotnega streliva, vse ostanek II. svetovne vojne.

Včeraj ob 14.00 sta pirotehnika uničila trinajstih eksplozivnih polnitev in tridesetih električnih detonatorjev, ki so jih našli med arheološko preiskavo Jame pod Macesnovo Gorico, občina Kočevje, ki je bila v preteklosti prizorišče povojnih pobojev. Tudi danes ob 13.35 so v Jami pod Macesnovo Gorico na kraju uničili še 62 kosov detonatorjev ter 6 kosov streliva.

Nesreča pri košnji

Danes ob 9.02 se je na Čateški ulici na Čatežu ob Savi, občina Brežice, ženska poškodovala pri košnji trave. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so občanko prepeljali v UC Brežice.

Odprta pipa

Včeraj ob 12.01 so gasilci PGD Kočevje posredovali ob Mahovniški cesti v Kočevju, kjer je v stanovanjskem objektu iztekala voda. Zaprli so glavni ventil v objektu, ob prihodu lastnice pa ugotovili, da je bila v stanovanju odprta pipa, zaradi česar je poplavilo del objekta.

M. K.