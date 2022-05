Razširitev podružnične šole - Obrisi novih prostorov že vidni

21.5.2022 | 17:30

Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi bo po končani naložbi postala 10-oddelčna šola. (Foto: R. N.)

Delavci podjetja GPI Tehnika trenutno izvajajo zidarska dela. (Foto: R. N.)

Dolenja Nemška vas - Gradnja novih šolskih prostorov podružnične šole v Dolenji Nemški vasi poteka po načrtih – Nekoliko jih je skrbelo le, kako bo z dobavo železa – Največji projekt Občine Trebnje v zadnjih letih – Uredili bodo tudi površine za šport ob šoli

Občina Trebnje je pred novim letom s podjetjem GPI Tehnika iz Novega mesta podpisala pogodbo za razširitev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Obris novih šolskih prostorov je že viden; po besedah Janka Zakrajška, vodje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, dela potekajo po načrtih. »Izraženo v odstotkih, lahko rečem, da je narejena že tretjina projekta,« dodaja.

Delavci trenutno izvajajo zidarska dela, sočasno vgrajujejo tudi cevi, po katerih bodo pozneje razvlekli električne kable. Kot pravi vodja gradbišča Matjaž Povše, bi lahko izvajalci že konec junija začeli obrtniška dela, vse bo pripravljeno tudi za strojne napeljave. »Vse od januarja nam je bilo vreme naklonjeno; želimo si, da bo tako tudi naprej. Večjih težav nismo imeli, saj imamo veliko izkušenj z gradnjo tovrstnih objektov. Malo nas je pred tedni skrbelo, kako bo z dobavo železa, kajti na trgu ga kratek čas ni bilo mogoče dobiti. Še dobro, da smo si na začetku naredili nekoliko večjo zalogo in smo lahko vseskozi bolj ali manj nemoteno delali naprej. Zdaj na primer železne mreže dobiš dovolj hitro,« pove Povše.

Občina Trebnje se je za investicijo odločila, da bo s tem vsaj nekoliko omilila prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem, ki je ena največjih osnovnih šol v Sloveniji. Število otrok se počasi, a vztrajno povečuje, zato imajo vsako leto večjo prostorsko stisko. Štirje oddelki četrtega razreda imajo pouk v bližnjem Centru za izobraževanje in kulturo, da šola nemoteno izvaja vzgojno-izobraževalni proces, pa so v nekdanjem hišniškem stanovanju ob telovadnici uredili še dodatno učilnico. Ravnatelj Rado Kostrevc že dolgo opozarja na prostorsko stisko in poudarja, da so izkoristili vse razpoložljive prostorske zmožnosti.

Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi bo imela po novem deset in ne več pet oddelkov. Z gradnjo novih prostorov bodo uredili dodatnih sedem učilnic s tremi kabineti za učitelje ter dve posebni učilnici s pripadajočima kabinetoma, garderobo za otroke prve triade, sanitarije, na šoli bo po novem tudi dvigalo. V pritličju bodo tudi tri učilnice na prostem, ki bodo pokrite in jih bodo lahko otroci uporabljali ob lepem vremenu. »Ko bodo otroci na počitnicah, bomo posegli tudi v prostore že obstoječe šole. Prestavili bomo na primer kuhinjo in uredili prehode z novim delom,« pojasnjuje Zakrajšek.

Naložba, ki je ocenjena na 4,7 milijona evrov, naj bi bila končana do konca leta. »Gre za največji projekt občine v zadnjih letih,« še dodaja Zakrajšek. Nazaj bodo uredili tudi novo zunanje košarkarsko igrišče, stezo za skok v daljino, postavili bodo otroška igrala, na voljo pa bo tudi več parkirnih površin.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose