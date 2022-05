Gorelo ostrešje, dva poškodovana; nesreča na AC

21.5.2022 | 08:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ponoči 00.47 sta na avtocesti Drnovo – Brežice, občina Krško, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, osvetljevali prostor, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, nudili pomoč pri odstranitvi vozil s cestišča, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in ga počistili. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Gorelo ostrešje, dva poškodovana

Ob 16.30 je v naselju Breže, občina Ribnica, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, Jurjevica, Sušje in Dolenji Lazi, ki so požar pogasili in pregledali okolico. Dvema osebama, ki sta se med začetnim gašenjem požara lažje poškodovali, so gasilci nudili tudi prvo pomoč.

Gorel kup odpadkov

Ob 1.49 so v naselju Draga, občina Loški Potok, gasilci PGD Hrib - Loški Potok in Podpreska, pogasili kup odpadkov.

M. K.