Na zadnji domači tekmi do zmage

21.5.2022 | 08:50

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Zmago na svoj račun so sinoči dodali trebanjski rokometaši, ki še ostajajo v igri za naslov državnih prvakov. V 25. krogu lige NLB so doma premagali Slovenj Gradec 2011 z 32:28 (16:9).

Rokometaši Trima Trebnjega so si odločilno prednost priigrali v prvem polčasu (16:9), do konca so jo le še ubranili. Na zadnji domači tekmi v tej sezoni so zabeležili zmago (32:28) in se tako poslovili od svojih navijačev.

V soboto med drugim sledita tekmi med SVIŠ Ivančno Gorico in Rikom Ribnico ter Dobovo in Celjem Pivovarno Laško.

LIGA NLB, 25. KROG:

petek, 20. maja:

RK TRIMO TREBNJE : RK SLOVENJ GRADEC 2011 32:28 (16:9)

Višček 7, Potočnik 4; Štumpfl 10 (5), Šol 6 (1).

Igralec tekme: Lovro Višček (RK Trimo Trebnje)

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 425, sodnika: Humek, Škvarč.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Brana, Slatinek Jovičić 2, Višček 7, Horvat 2, Didovič 1, Stanojević 2, Radojković 3,

Potočnik 4, Lazarevski 1, Čulk 1, Cirar 2, Kotar, Glavaš 3 (3), Florjančič 1, Ćorsović 3.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Smolnikar, Soldo, Grobelnik 1, Majcen, Bulovič 2, Banfro, Jezernik 1, Levc 1, Šol 6 (1), Kotar 3, Lesjak 1, Golčar 1, Kleč, Komar, Štumpfl 10 (5), Jankovski 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Slovenj Gradec 2011 7 (6).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10 minut, Slovenj Gradec 2011 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Trima Trebnjega so dosegli še 19. zmago v tej sezoni Lige NLB, s katero so se vodilnim Celjanom približali na dve točki in obdržali teoretične možnosti za naslov prvaka. Za to potrebujejo dve zmagi in dva spodrsljaja vodilnih Celjanov. S Slovenjgradčani, ki se borijo za četrto mesto in Evropo, niso imeli večjih težav.

Izenačen je bil le začetek tekme. Gostje so vodili z 1:0 in 2:1, ekipi sta bili zadnjič poravnani pri izidu 5:5. Gregor Potočnik je nato začel in končal serijo petih zaporednih golov gostiteljev, polčas pa se je končal z izidom 16:9. V drugem delu je prednost narasla na deset golov, ob koncu pa so jo Korošci po zaslugi izključitev trebanjskih rokometašev in sedemmetrovk znižali. A zmage varovancev Uroša Zormana niso nevarneje ogrozili.

Pri Trebanjcih, pri katerih so se med strelce vpisali vsi igralci razen Marka Kotarja, tudi Luka Kocjančič, ki se je na tekmi poslovil od domačih navijačev, saj končuje kariero, je bil s sedmimi goli strelsko najbolj razpoložen Lovro Višček, pri gostih jih je Uroš Štumpfl dosegel deset.

V zadnjem krogu bodo Trebanjci gostovali v Škofji Loki, Slovenj Gradec 2011 bo gostil Gorenje Velenje. Velenjčani bodo tudi tekmeci Trima Trebnjega na zaostali tekmi 14. kroga.

IZJAVI PO TEKMI

Urh Brana, vratar Trima Trebnjega: "Od domačih navijačev smo se poslovili z zmago. Čestitke soigralcem za prikazano igro. Prednost smo ohranjali skozi celotno srečanje in tekmo dobili s podporo najzvestejšega občinstva."

Žiga Lesjak, rokometaš Slovenj Gradca 2011: "Čestitke Trebanjcem za zasluženo zmago. Lepo je bilo igrati pred tako polnimi tribunami. Gremo dalje proti koncu sezone."

* Izidi, 25. krog:

- četrtek, 19. maj:

Gorenje Velenje - Ljubljana 47:29 (26:14)

- petek, 20. maj:

Maribor Branik - LL Grosist Slovan 28:28 (14:12)

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 2011 32:28 (16:9)

- sobota, 21. maj:

19.00 Koper - Urbanscape Loka

19.00 Herz Šmartno - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica

19.00 Dobova - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 24 22 1 1 800:620 45

2. Trimo Trebnje 24 19 3 1 727:621 43

3. Gorenje Velenje 24 17 2 5 774:612 36

4. Urbanscape Loka 24 14 0 10 654:619 28

5. Slovenj Gradec 2011 25 13 1 11 714:699 27

6. Riko Ribnica 24 12 3 9 702:698 27

7. Koper 24 12 1 11 669:644 25

8. Maribor Branik 25 11 2 12 656:687 24

9. Jeruzalem Ormož 24 9 2 13 654:716 20

10. Dobova 24 9 2 13 633:683 20

11. LL Grosist Slovan 25 8 3 14 651:693 19

12. Sviš Ivančna Gorica 24 6 0 18 608:676 12

13. Ljubljana 25 2 3 20 712:826 7

14. Herz Šmartno 24 2 3 19 604:770 7

STA; M. K.