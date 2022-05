FOTO: Vinska Vigred - Ko zaživijo trije metliški trgi

21.5.2022 | 10:20

Metlika - Središče dežele belih brez, belih narodnih noš, razgibanega folklornega življenja, prijaznih ljudi, ohranjene narave in kajpak žlahtne tamkajšnje kapljice, ki se letos ponaša s častitljivimi 657. leti, odkar mu je goriško-tirolski grof Alberht IV podelil mestne pravice - Metlika - ki je letos praznovala tudi 67. letnico ustanovitve svoje občine, je včeraj na treh trgih po dveh letih zatišja ponovno gostila začetek tridnevnega, največjega, že 40. vinskega festivala v Sloveniji, Vinske vigredi.

Prvega dne so si članice Društva kmečkih žena že zgodaj zjutraj nadele predpasnike in ves dan v Hiši dobrot poučevale peko belokranjske pogače. Na trgu svobode so se pred odprtjem Vigredi predstavile pevske skupine, zeleno luč dogodku je nato prižgal metliški župan in predsednik organizacijskega odbora Darko Zevnik, ki je omenil, da sta bili leti 2020 in 2021 po svoje tudi vinsko slabi, a je v tem času med vinogradniki vzklila ideja, da bi spremenili koncept ponudbe vin in - namesto veselice zgodbo dvignili na nekoliko višjo raven. Skupaj so organizirali festivalsko predstavitev 12. vinarjev, ki je potekala pod šotorom, lučaj od župnijske cerkve sv. Nikolaja na trgu.

Ko je odložil mikrofon, je sledilo podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom, ocenjevanje je potekalo aprila. Dvojni šampion je postal Jože Prus, in sicer z vinom tekočega letnika in ledenim vinom, KZ Metlika je prav tako prejela dvojno (najvišje ) priznanje, za Belokranjca in Metliško črnino, Alen Pečalov pa za najbolj ocenjeno tuje vino.

Vrhunec dogajanja na odru, na osrednjem trgu, kjer je omamno dišalo po vinski kapljici, mesnatih dobrotah in belokranjskih priboljških, je bilo kronanje nove kraljice metliške črnine. Za eno leto je krono, lento, plašč in sponzorski avto prejela 21-letna študentka Fakultete za turistične študije v Portorožu Eva Štefančič s Štrekljevca. Najboljšo pogačo pa so spekli na turistični kmetiji Jakljevič na Grabrovcu, saj so prejeli 79 od 80 možnih točk.

Današnji dan se je začel z Uranovim tekom, v popoldanskih in večernih urah bo ob nastopu folklornih skupin, tudi Ivana Navratia,l in ansamblov prav lepo dišalo po gastronomskih in pivskih dobrotah, jutri pa bo nekoliko lahkotnejši dan. Ob pohodu po Urbanki s postojankami bodo kovali načrte, kako Vigredi prihodnje leto dati novo vsebino, da bi se prihodnje leto tretjo nedeljo v maju, oziroma po plači, kot so včasih rekli, znova dobili na treh metliških trgih.

M. Glavonjić

