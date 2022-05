FOTO: Praznik čebel v rojstnem kraju kranjske čebele

21.5.2022 | 13:40

Foto: Občina Ivančna Gorica, G. S.

Višnja Gora - Včeraj je bil 5. svetovni dan čebel in praznik so seveda obeležili tudi v Višnji Gori, rojstnem kraju kranjske čebele. Včerajšnja prireditev z naslovom Čebela in kultura je potekala na ploščadi pred Hišo kranjske čebele. Udeležilo se jo je več sto učencev Podružnične šole Višnja Gora, z nami so bili otroci Vrtca Polžek Višnja Gora, dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, skupina Ryvertone, Višnjanke in Višnjani, številni čebelarji z predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem na čelu in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Župan Dušan Strnad je med drugim dejal, da se v občini trudijo upravičiti naziv Čebelam najbolj prijazna Občina tako z ozaveščanjem občanov o pomenu čebel in drugih opraševalcev za okolje kot tudi z različnimi akcijami. Množično so podprli akcijo sajenja medovitih rastlin, skupaj s ČZS in čebelarji pa so uredili tudi učno čebelarsko pot ob učnem čebelnjaku pri OŠ Stična.

Boštjan Noč je povedal, da ni najbolj prepoznaven dan miru, dan knjige, ampak svetovni dan čebel, na kar smo Slovenci v deželi čebelarstva izjemno ponosni: »Poleg dneva čebele imamo Slovenci še Hišo kranjske čebele. Ta hiša ima poseben pomen in prepričan sem, da nikjer na svetu ni hiše posvečene čebeli. S tem Slovenci dokazujemo, koliko nam čebela pomeni. ... Zavedati se moramo, da hrana ne zraste v trgovinah, ampak jo mora pridelati priden kmet. In če ni čebel, tudi hrane ni. To je sporočilo Svetovnega dneva čebel, saj je vsaka tretja žlica hrane odvisna od naših pridnih čebel, čmrljev, metuljev in drugih opraševalcev.«

Predsednik Noč je v imenu ČZS in podjetja Hofer predal donacijo v višini 5.000 evrov Dejanu Sotirovu, vodji Zavoda Mavrični bojevniki za projekt Čebelji sen – doživljajsko Stičišče na Gradišču nad Šentvidom in Stično. Namenjen je otrokom s čustveno vedenjskimi motnjami, med katerimi je tudi motnja pozornosti in hiperaktivnosti ADHD. V program Zavoda Mavrični bojevnik je bilo doslej vključenih že več kot 5000 otrok, zajema pa poletne tabore, delavnice in druge aktivnosti v naravi, ki jih redno izvajajo na Lavričevi koči na Gradišču.

Ob svetovnem dnevu čebel je župan Dušan Strnad izročil tudi spominska darilca učencem čebelarskega krožka PŠ Višnja Gora, ki so na državnem srečanju mladih čebelarjev osvojili odlične uspehe.

Ob svetovnem dnevu čebel je v mestnem jedru Višnje Gore na ogled tudi premični paviljon Medena zgodba, ki na svojevrsten način prikazuje delo čebel, čebelarja in sadove njunega skupnega dela. Prav tako, kot sporočajo z ivanške občine, v Hiši kranjske čebele potekajo številne aktivnosti posvečene pridni, delavni in marljivi kranjski sivki.

M. K.

