FOTO: V Ždinji vasi na cesti odprtja, pod šotorom zabava

22.5.2022 | 11:30

Foto: Anita Rifelj

Slovesnemu odprtju je zvečer sledila zabava.

Ždinja vas - V Ždinji vasi pod novomeško Trško goro so v petek namenu predali novozgrajena vodovod in kanalizacijo ter prenovljeni vaški cestni odsek. Mestna občina Novo mesto je s tem uradno končala prvi del tamkajšnjih infrastrukturnih izboljšav. Prenova vodovoda in kanalizacije je skupaj z davkom stala skoraj 1,24 milijona evrov, nekaj je primaknila država.

Naložbo so na novomeški občini zastavili etapno. Prva etapa, ki je obsegala gradnjo skoraj 600-metrskega vodovoda, vodohrana Brezovica in skoraj 380-metrske kanalizacije, je skupaj z davkom stala 475.000 evrov, naložbo pa je s 300.000 evri podprla država.

Med drugo in tretjo etapo so zgradili še nekaj več kot 2,3 kilometra vodovodnega omrežja in nekaj več kot 2,5 kilometra komunalne kanalizacije, občina pa je zanju skupaj z davkom odštela lastnih 760.000 evrov.

V Ždinji vasi so tako skupaj zgradili nekaj manj kot 3,7 kilometra vodovoda, v bližnji Brezovici skoraj 600 metrov vodovoda in v Ždinji vasi še skoraj tri kilometre kanalizacije.

Hkrati so od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj prenovili občinsko cesto Novo mesto - Ždinja vas in vsa cestišča v Ždinji vasi.

Na novomeški občini so še napovedali, da na širšem območju Ždinje vasi letos in prihodnje leto načrtujejo drugi prenovitveni korak, ki bo obsegal gradnjo dodatnega kanalizacijskega omrežja in meteorne kanalizacije. S tem bodo dogradili celotno kanalizacijsko omrežje, kar bo omogočilo priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje za Ždinjo vas in nižje ležečo gospodarsko cono Brezovica, so pojasnili.

Omenjena naložba naj bi brez davka dosegla milijon evrov. Tretji prenovitveni korak oz. gradnjo meteornega kanala od avtocestnega nadvoza v Mačkovcu do izpusta v Krko pa naj bi začeli še letos in končali prihodnje leto.

M. K.

