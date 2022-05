Gasilci, prvi reševalci

Včeraj ob 9.42 so v naselju Stopno, občina Škocjan, gasilci PGD Škocjan nudili prvo pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev NMP Novo mesto, ki so nato osebo na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so tudi nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

Ob 13.51 so na Gradišču, občina Velike Lašče, gasilci PGD Rob oboleli osebi nudili pomoč z defibrilatorjem do prihoda reševalcev NMP.

Drevo na cesto

Ob 14.11 je na cesti Vrčice - Planina, občina Semič, padlo drevo na gozdno cesto. Gasilci PGD Kot Brezje so razžagali in odstranili drevo.

