FOTO: Krčani se veselijo obstanka, Brežice pa se selijo v tretjo ligo

22.5.2022 | 09:40

Gašper Koritnik je zadel za vodstvo Krčanov z 1:0.

Veselje Krčanov, ki so se obdržali v drugi ligi.

Krško - Zadnji krog 2. SNL je postregel s posavskim derbijem med Krškim in Brežicami, ki je odločal tudi o obstanku v ligi. Brežičani so nujno potrebovali zmago, a se jim ni izšlo po načrtih. Krčani so že v prvem polčasu zabili dva zadetka in se na koncu veselili, da bodo tudi v naslednji sezoni igrali v drugoligaški druščini, medtem ko se sosedje iz Brežic selijo v tretjo ligo.

Krčani so bili že od prve minute nekoliko bolj podjetnejši na igrišču. Napadalec Gašper Koritnik je v 22. minuti po podaji z desne strani streljal z glavo, a je bil premalo natančen. Brežičani so kmalu zatem ostali brez svojega kapetana in stebra obrambe Žana Luko Kocjančiča, ki si je v borbi za žogo s Koritnikom poškodoval koleno in so ga na nosilih odnesti z igrišča. Brez njega je bila brežiška obramba zelo oslabljena, prvič je klonila v 39. minuti, ko je odbitek v mrežo pospravil Koritnik. Krčani so vodstvo na 2:0 povišali ob koncu prvega polčasa, ko se je v kazenskem prostoru najbolje znašel Nigerijec Charles Ikwuemesi.

Brežičani so zaostanek znižali v 70. minuti, ko je po podaji s kota najvišje skočil Mario Kordić-Gružić. Ob bučni podpori s tribun, kjer se je zbralo okoli 900 navijačev, veliko jih je bilo privržencev brežiškega kluba, so varovanci Dražena Vegla še bolj pritisniti proti krškim vratom. Po prodoru Dragana Brkića so prišli do lepe priložnosti za izenačenje, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Krškega Jure Ribič. Do konca se rezultat ni več spremenil.

»Vesel sem, ne morem to opisat z besedami. Zelo velik kamen se mi je odvalil od srca. Na meni in na predsedniku kluba je bilo veliko breme, veliko ljudi si je želelo, da Krško izpade v tretjo ligo. Vsem tem smo zaprli usta. Krško je institucija, Krško je velik klub. To bo pokazal v naslednjih letih,« je po koncu tekme dejal športni direktor Krčanov Antoni Brdik.

»Danes smo slabo začeli tekmo. Nismo bili pravi, mladi fantje so verjetno pregoreli v preveliki želji po zmagi. Zavedali smo se, da danes štejejo samo tri točke. Poškodba kapetana nas je nekoliko vrgla s tira, takrat smo malo padli, kar so domači izkoristili. Drugi polčas smo se dvignili, a nam je zmanjkalo časa za preobrat. Čestitam Krškemu, ki je obstalo v ligi. Individualno so izkušenejši in boljši od nas, ta razlika se je danes videla. Zdaj se selimo v tretjo ligo, poskušali se bomo čim prej vrniti nazaj v drugo ligo,« pa je povedal trener Brežičanov Dražen Vegel.

Že v petek so zadnjo tekmo letošnje sezone odigrali Novomeščani, ki so na gostovanju z 2:1 premagali ekipo Primorja. Krka spomladi ni doživela poraza in se je prebila celo na tretje mesto.

2. SNL, 30. krog:

Krško : Brežice Terme Čatež 1919 2:1 (1:0)

Strelci: 1:0 Koritnik (39.), 2:0 Ikwuemesi (46.), 2:1 Kordić-Gružić (70.).

Krško: J. Ribič, Zukić, Baskera (od 92. Jurčec), Đurak (od 68. Stopar), Koritnik, Dušak, Doumbia, Gavrić, Zaidan, Ikwuemesi, Pinelli.

Brežice: Banić, Vujčić, Kocjančič (od 31. Ruedl), Muzaferović (od 46. Kordić-Gružić), Šantek, I. Brekalo, D. Brkić, Kudumija, T. Brkić (od 73. Juhart), Mrvič,

Sivonjić (od 59. Perišić).

Lestvica:

1. Gorica 30 23 3 4 55:20 72

2. Triglav Kranj 30 18 8 4 55:19 62

3. Krka 30 14 9 7 54:35 51

4. Rogaška 30 16 3 11 51:38 51

5. Rudar Velenje 30 16 1 13 51:43 49

6. Nafta 1903 30 13 8 9 68:36 47

7. Vitanest Bilje 30 12 9 9 38:39 45

8. Primorje 30 11 8 11 46:36 41

9. Roltek Dob 30 11 6 13 45:46 39

10. Ilirija 1911 30 10 8 12 35:37 38

11. Fužinar Vzajemci 30 10 7 13 46:52 37

12. Beltinci Klima Tratnjek 30 9 8 13 34:47 35

13. Jadran Dekani 30 6 13 11 31:38 31

14. Krško 30 6 8 16 25:54 26

15. Brežice 1919 Terme Čatež 30 4 8 18 28:60 20

16. Drava Ptuj 30 5 5 20 30:92 20

