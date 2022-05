Ribničani ugnali Ivančane, Celjani zanesljivo v Dobovi

22.5.2022 | 08:50

Foto: RD Riko Ribnica

Predzadnji krog Lige NLB je zaključen. Ekipa Celja Pivovarne Laško je bila zanesljiva v Dobovi (37:28) in je zdaj korak bližje osvojitvi naslova državnih prvakov. Z dvema točkama v žepu pa se z zadnjega gostovanja v tej sezoni vračajo Ribničani, ki so z 31:24 ugnali SVIŠ Ivančno Gorico.

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD RIKO RIBNICA 24:31 (11:14)

Tekavec in Tekavčič po 4; Pucelj (2) in Miličevič po 6.

Igralec tekme: Sandro Meštrić (RD Riko Ribnica)

STATISTIKA

Ribničani so po zmagi v Stični napredovali na četrto mesto v elitni domači rokometni ligi.

Večji del prvega polčasa je minil v znamenju izenačenih predstav, v končnici pa so na parketu zagospodarili rokometaši iz dežele suhe robe ter si priigrali tri gole prednosti (13:10 in 14:11). Gostje so v drugem polčasu imeli vse vajeti igre v svojih rokah, po njihovem vodstvu s 25:16 pa je bilo jasno, da bodo osvojili obe točki.

Uroš Miličevič in Jan Pucelj sta za Ribničane dosegla po šest golov, blestel pa je tudi vratar Sandro Meštrić, ki je ubranil 17 strelov. V domači ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Robert Tekavec in Matevž Tekavčič, oba sta dosegla po štiri zadetke.

Zasedba SVIŠ Ivančne Gorice bo v zadnjem krogu gostovala v Celju, ekipa Rika Ribnice bo gostila Maribor Branik.

IZJAVI PO TEKMI

Robert Tekavec, rokometaš SVIŠ Ivančna Gorica: "Prišli smo do zaključka prvenstva. Upali in verjeli smo, da lahko na zadnji domači tekmi Ribničane presenetimo, a sta bila njihova vratarja odlična, mi pa smo naredili preveč tehničnih napak, da bi jim lahko konkurirali. Gremo naprej, čaka nas še zadnji krog državnega prvenstva."

Sandro Meštrič, vratar Rika Ribnice: "Veseli nas, da smo zmagali. Tekma je bila dobra. Vedeli smo, da se moramo potruditi in se vrniti v zmagovalne tirnice, saj v zadnjih šestih krogih nismo osvojili dveh točk. Dokazali smo, da smo prava ekipa. Čaka nas še ena domača tekma proti Mariboru Braniku. Ciljamo na zmago, da si priborimo Evropo."

RK DOBOVA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:37 (11:22)

Foto: RD Dobova

Rantah 5, Luzar (1) in Nešič (2) po 4; Cokan (2) in Mlakar po 5.

Igralec tekme: Radojica Čepić (RK Celje Pivovarna Laško)

STATISTIKA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po zmagi v Posavju še bližje 25. naslovu državnih prvakov. Tega lahko osvojijo že v torek, 24. maja, v primeru zmage Velenjčanov proti Trebanjcem ali pa po remiju na zaostali tekmi 14. kroga.

Izbranci Alema Toskića so takoj zaigrali resno in odgovorno ter si že po petnajstih minutah dvoboja priigrali prednost osmih golov (12:4). V nadaljevanju niso popustili niti za ped. Prvo polovico tekme so končali s prednostjo 11 zadetkov (22:11) ter tako razrešili vse dvome o 23. zmagi v tej sezoni Lige NLB. V drugem polčasu rokometaši iz mesta grofov niso igrali na vso moč, na koncu pa so le dosegli pričakovano zmago.

V celjski ekipi sta bila na strelsko najbolj učinkovita Tim Cokan in Žiga Mlakar. Oba sta dosegla po pet golov, toliko jih je v dobovški dosegel tudi Nik Rantah.

Zasedba Celja Pivovarne Laško bo v zadnjem krogu gostila SVIŠ Ivančno Gorico, ekipa Dobove bo gostovala pri Ljubljani.

IZJAVI PO TEKMI

Andraž Dragan, rokometaš Dobove: "Čestitke Celjanom za zmago, bili so boljši od nas. Ni nam steklo niti v napadu niti v obrambi. Bili smo podpovprečni."

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Tekma je bila zelo pomembna. Vedeli, smo, kaj nam dve točki pomenita. Dali smo vse od sebe, saj so Dobovčani v dobri formi. Na začetku smo čutili velik pritisk, ampak nismo pustili presenečenja. Smo blizu naslova, pred nami je še ena tekma."

* Izidi, 25. krog:

- četrtek, 19. maj:

Gorenje Velenje - Ljubljana 47:29 (26:14)

- petek, 20. maj:

Maribor Branik - LL Grosist Slovan 28:28 (14:12)

- sobota, 21. maj:

Koper - Urbanscape Loka 33:30 (16:13)

Herz Šmartno - Jeruzalem Ormož 32:30 (13:14)

Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica 24:31 (11:14)

Dobova - Celje Pivovarna Laško 28:37 (11:22)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 25 23 1 1 836:648 47

2. Trimo Trebnje 24 19 3 1 727:621 43

3. Gorenje Velenje 24 17 2 5 774:612 36

4. Riko Ribnica 25 13 3 9 733:713 29

5. Urbanscape Loka 25 14 0 11 684:652 28

6. Koper 25 13 1 11 702:674 27

7. Slovenj Gradec 2011 25 13 1 11 714:699 27

8. Maribor Branik 25 11 2 12 656:687 24

9. Jeruzalem Ormož 25 9 2 14 684:748 20

10. Dobova 25 9 2 14 661:720 20

11. LL Grosist Slovan 25 8 3 14 651:693 19

12. Sviš Ivančna Gorica 25 6 0 19 632:707 12

13. Herz Šmartno 25 3 3 19 636:800 9

14. Ljubljana 25 2 3 20 712:826 7

STA; M. K.