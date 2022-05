Zmagovalne štruklje z vsemi 30 točkami je pripravila Renata Povše

22.5.2022 | 12:30

Renata Povše iz DPŽ Mirna Peč je na razstavi sodelovala že večkrat, tokrat pa je z dolenjskimi štruklji zmagala in bila upravičeno vesela.

Zmagovalni Renatini štruklji

Del ekipe Društva podeželskih žena Mirna Peč z Jelko Krivec na čelu (v sredini), ki je zaslužna za uspešno razstavo in tekmovanje štrukljev.

Prvič so bili na razstavi korenčkovi štruklji.

Mirna Peč - Štruklji so slovenska tradicionalna jed in morali bi biti večkrat na naših mizah.

Na to nas spomni tudi državna razstava in ocenjevanje štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa, ki so jo ta konec tedna pripravile pridne članice Društva podeželskih žena Mirna Peč – že šesto leto zapored. Ja, korona jih ni ustavila in kot pove predsednica društva in nekdanja kmetica leta Jelka Krivec, so nekako vedno našle pravi čas in način kljub vsem omejitvam ter so nadaljevale tradicijo razstave.

Tokrat so v oceno prejele 41 najrazličnejših štrukljev in kar 19 je bilo zlatih, 22 pa srebrnih. Takih, za bronasta priznanja ali le pohvalo, sploh ni bilo! »To pomeni, da kvaliteta napreduje, in da so se gospodinje, ki jih pripravljajo, tudi na račun razstave v Mirni Peči in vseh priporočil, ki jih vsako leto dobimo, že marsikaj naučile in se izboljšale,« pove Krivčeva.

Tokrat je zmagala domačinka, članica Društva podeželskih žena Mirna Peč, Renata Povše iz Goriške vasi in z dolenjskimi štruklji - iz vlečenega testa, z domačo smetano in cvrtjem iz kokošjih in račjih jajc ter peteršiljem – navdušila strokovno komisijo (Ireno Ule, Anico Pajer in Janeza Turka) ter dosegla vseh 30 točk. Kot pravi, takega uspeha ni pričakovala, ga je pa vesela, saj štruklje za svojo družino rada in pogosto pripravlja, z njimi pa vsa leta sodeluje na mirnopeški razstavi. Do zlatih priznanj je že prišla, do zmage pa letos. Renata je sodelovala še z ajdovim štrukljem s skuto in bučnimi semeni.

Nasploh so se sodelujoči na letošnji razstavi štrukljev spet potrudili z izvirnostjo. Pripravili so tako sladke kot slane variante – slednjih je bilo seveda več, a na mizi je bilo videti ne le klasične štruklje s skuto, cvrtjem, ocvirki, ampak tudi z raznimi dodatki, kot so jurčki, kostanj, korenček, šparglji, ajdova kaša …, ajdove štruklje s skuto in malino, brezglutenski štrukelj, itd. Članici Marta Lužar in Ani Parkelj sta poskrbeli za lepo dekoracijo razstavnega prostora in zanimiv šopek v obliki sladoleda. Inovativnost očitno ne pozna meja tudi na tem področju.

Pohvalnih besed o razstavi štrukljev sta bila na včerajšnji otvoritvi v prostorih Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka Nežika Režek, ki je spregovorila v imenu strokovne komisije ter kot podpredsednica Zveze kmetic Slovenije, ter podžupan občine Mirna Peč Damjan Zupančič.

Mirnopeške gospodinje so bile počaščene, da si je razstavo ogledal tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, po rodu Mirnopečan, in jih nagovoril na otvoritvi.

Besedilo in foto: L. Markelj

