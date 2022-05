Novomeščanke do dveh točk v Ajdovščini

22.5.2022 | 09:15

Veselje krkašic ob že 3. zmagi v končnici (Foto: FB ŽRK Krka)

Novomeške rokometašice so v Ajdovščini odločilen korak k zmagi naredile v drugem polčasu, ko so gostiteljice ohranjale na varni razdalji in si s tem zagotovile tretji par točk v končnici te sezone. Zdaj so v boju za tretje mesto bližje Celjankam. Oboje imajo 31 točk, a so rokometašice Z'dežele odigrale tekmo manj.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, KONČNICA, 1. - 4. MESTO:

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 26:29 (14:15)

Zelnik 5, Fegic, Abina in Ferfolja (1) po 4; Kramar 10, Novak 9 (4).

STATISTIKA

Dva zadetka Erin Novak sta Novomeščanke hitro povedla v vodstvo (2:0), a so gostiteljice obdržale priključek. V 11. minuti je Teja Ferfolja izenačila na 3:3. Sledilo je bolj enakovredno nadaljevanje. Vmes so gostiteljice vodile za dva gola (5:3), kasneje pa so imele enako prednost tudi gostje (10:8), ob odmoru pa je semafor kazal 15:14 v korist izbrank Gašperja Kovača. Po vrnitvi na parket sta sicer hitro padla dva zadetka (16:15), nato pa je sledil osemminutni strelski mrk. Prekinila ga je Petra Kramar, ki je prednost Dolenjk povečala na tri (18:15). Vodstvo so v svojih rokah držale vse do konca obračuna.

Najboljša strelka tekme je bila Petra Kramar z desetimi goli, enega manj je zabila Erin Novak. Za Ajdovke je bila petkrat uspešna Urša Zelnik.

IZJAVI PO TEKMI

Urša Zelnik, rokometašica Mlinotesta Ajdovščine: "Za zmago smo naredile preveč napak tako v obrambi kot v napadu. S tem smo Novomeščankam omogočile kar nekaj lahkih zadetkov, kaznovale so nas. Ostane nam še tekma proti Krimovkam. Dale bomo vse od sebe, nato pa bomo videle, kje bomo državno prvenstvo zaključile."

Petra Kramar, rokometašica Krke Novega mesta: "Čestitam ekipi, da je pustila srce na igrišču. Vedele smo, da je usoda državnega prvenstva v naših rokah. Pokazali smo, kdo in kaj smo. Čestitke tudi Ajdovkam za prikazano igro, a bile smo boljše."

* Izidi, 5. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- petek, 20. maj:

Z'dežele - Krim Mercator 27:28 (12:14)

- sobota, 21. maj:

Mlinotest Ajdovščina - Krka 26:29 (14:15)

- lestvica:

1. Krim Mercator 4 4 0 0 851:474 44 (36)

2. Mlinotest Ajdovščina 5 1 0 4 669:590 32 (30)

3. Z'dežele 4 1 0 3 627:499 31 (29)

4. Krka 5 3 0 2 645:634 31 (25)

- od 5. do 8. mesta:

- sobota, 21. maj:

Ptuj - Litija 27:34 (12:18)

- ponedeljek, 23. maj:

19.30 Zagorje - Velenje

- lestvica:

1. Litija 4 4 0 0 567:592 21 (13)

2. Ptuj 5 2 0 3 573:662 15 (11)

3. Zagorje 4 0 0 4 473:629 13 (13)

4. Velenje 3 2 0 1 528:618 13 (9)

- od 9. do 12. mesta:

- sreda, 18. maj:

- 5. krog:

Olimpija - Trgo ABV Izola 24:27 (12:14)

- prestavljeno:

Zelene doline Žalec - Ž.U.R.D. Koper

- lestvica:

1. Trgo ABC Izola 4 3 0 1 107:100 6

2. Olimpija 5 2 1 2 143:138 5

3. Ž.U.R.D. Koper 4 1 1 2 113:121 3

4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2

- od 13. do 16. mesta:

- petek, 13. maj:

Sava Kranj - Vrhnika 33:32 (17:17)

- sobota, 21. maj:

Zvezda Logatec - Branik 10:0 - brez boja

- lestvica:

1. Vrhnika 4 3 0 1 78:56 6

2. Zvezda Logatec 4 3 0 1 75:55 6

3. Sava Kranj 4 3 0 1 82:64 6

4. Branik Maribor 6 0 0 6 0:60 0

RZS; M. K.