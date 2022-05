Trčila kolesar in avto; mopedist napihal

22.5.2022 | 18:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 10.32 sta na Glavni cesti n Mirni trčila kolesar in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega kolesarja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V petek, okoli 23.30, se je v Stični zgodila prometna nesreča voznika mopeda, ki je zaradi prevelike hitrosti padel in se lažje poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.77 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj, okoli 14.30. uri, pa se je v Mali Račni ponesrečila kolesarka, ki je - ker je vozila prehitro, pravijo policisti - padla in se prav tako lažje poškodovala. Policisti tudi v tem primeru vodijo prekrškovni postopek.

M. K.