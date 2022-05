V Dolenjskih Toplicah praznovali slovenski čebelarji

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Čebelarska zveza Slovenije

Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič (Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah je včeraj potekal 19. čebelarski praznik. Navzoči so izpostavili, da zanimanje za čebelarstvo v Sloveniji raste, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je predlagal, da bi otroci v osnovnih šolah imeli na voljo izbirni predmet o čebelarstvu.

Srečanje slovenskih čebelarjev tradicionalno poteka vsako leto na soboto, ki je najbližje 20. maju, ko sicer obeležujemo svetovni dan čebel. Tako je bilo tudi letos, ko se je osrednjega nacionalnega dogodka ob petem svetovnem dnevu čebel v Dolenjskih Toplicah udeležilo veliko število čebelarjev, začel pa se je s prihodom praporščakov.

Zbrane na dogodku ob čebelarskem prazniku je nagovoril državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleš Irgolič. Izpostavil je pomen čebel in ostalih divjih opraševalcev, pa tudi pomen čebelarstva, v katerem se odpira vedno več možnosti in priložnosti: "Odpirajo se nova zelena delovna mesta, razvijajo se čebelarski turizem in izdelki z dodano vrednostjo, čebelarji imate nova znanja, se modernizirate in povezujete."

Izpostavil je tudi pomen Čebelarske zveze Slovenije pri izobraževanju mladih in se zahvalil posameznim čebelarjem in lokalnim društvom, ki skrbijo za podmladek in so tradicionalno prisotni v šolah in vrtcih, kjer mlade učijo o pomenu čebelarstva in jih navdušujejo nad tem poklicem.

"Dejstvo je, da zanimanje za čebelarstvo v Sloveniji narašča, povečuje se tudi število čebelarjev, kar nam daje upanje za dobro stanje na področju tako lokalne kot tudi svetovne preskrbe s hrano," je poudaril Irgolič.

Zbrane na dogodku je nagovoril tudi dobitnik prve nagrade zlata čebela Lucas Alejandro Garibaldi in se zahvalil za lep sprejem, ki ga je doživel v Sloveniji v zadnjem tednu.

Po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenije in letošnjega prejemnika nagrade zlata čebela Boštjana Noča je svetovni dan čebel v zadnjih petih letih svetovni javnosti prinesel veliko dobrega. "Cel svet praznuje svetovni dan čebel, ki ga je začela prav Slovenija," je izpostavil. Ob tem se je zahvalil kmetijskemu ministrstvu za 16-letno sodelovanje, čebelarjem pa je podaril zlato čebelo, ki jo je prejel za svoje delo na področju čebelarstva.

Letošnji svetovni dan čebel je bil posvečen mladim v čebelarstvu. Ta tema je bila izbrana, ker je EU letošnje leto razglasila za evropsko leto mladih.

