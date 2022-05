Šentjernejska godba igra 110 let. Koncert s humanitarno noto za Luko Cuglja Janževiča

23.5.2022 | 08:15

Pihalni orkester občine Šentjernej igra že 110 let! Je eden najstarejših godb na Slovenskem.

Šentjernej - Preteklo soboto so glasbeniki Pihalnega orkestra občine Šentjernej pod taktirko Sandija Franka, ozaljšani v nove uniforme, zaigrali na slavnostnem koncertu v Kulturnem centru Primoža Trubarja in se številnemu občinstvu predstavili z opusom del iz zadnjih štirih desetletij delovanja orkestra. Orkester je proslavil 110 let delovanja.

Na koncertu so najzaslužnejšim članom društva podelili plakete za delovanje v ljubiteljski kulturi. Posebne pozornosti so bili upravičeno deležni tisti, ki v orkestru igrajo štirideset let in več in so zato prejeli častno značko Vinka Štrucla. To so: Slavko Recelj (51 let igranja), Tone Simončič (49), Tomaž Gorenc (42) in Janez Selak (49). Slednji je s somišljeniki zaslužen, da je šentjernejska godba leta 1973 po 13 letih zamrtja znova zaživela, in je danes še kako »živa«.

Jani Selak, predsednik Pihalnega orkestra občine Šentjernej. (Foto: L. M.)

V njej igra 65 glasbenikov, starih od 13 do 73 let. Kot pove predsednik orkestra Jani Selak, so veseli, da je njihov kolektiv vse bolj izobražen in da v njihovo družbo prihaja vse več mladih iz glasbenih šol.

Orkester ima pester repertoar, igrajo koračnice, polke, valčke, pa tudi zahtevnejše skladbe klasike in zabavne glasbe slovenskih in tujih avtorjev. V Šentjerneju so pred leti uprizarjali celo muzikle.

Zahvala vsem dirigentom in podpornikom

»Po letu 1973 so se zvrstili dirigenti Mladen Škrbič, Bratislav Roguljič-Buco, Sandi Franko, Aleš Makovac, Miro Saje in zdaj že šesto leto delujemo spet pod umetniškim vodstvom domačina Sandija Franka. Prav vsak od vodij je zasedbi dal nek doprinos in svojstvene poudarke in programe, zaradi česar smo napredovali in za kar smo jim hvaležni,« pove Selak.

Na slavnostnem koncertu, ki so ga začeli in končali s Šentjernejsko himno, skladbo Pozdrav Šentjerneju, katere avtor je Bratislav Roguljić - Buco, dobili v trajno last in od 21. maja je njen avtor Pihalni orkester občine Šentjernej. Na to so zelo ponosni.

Predsednik orkestra Jani Selak je zadovoljen tudi zaradi dobrega sodelovanja z občino Šentjernej. Ta je leta 1998 po finančnih težavah dotedanjega pokrovitelja godbe, tovarne Iskra, prevzela pokroviteljstvo, orkester pa se je preimenoval v občinskega. Občina orkestru vseskozi pomaga finančno. Glasbeniki vadijo v kulturnem hramu.

Zbirali za Luko Cuglja Janževiča



Koncert je imel dobrodelno noto - denar so namenili Luki Cuglju Janževiču (na levi z mamo), zraven še Jani Selak ter župan Jože Simončič.

Čestitke in zahvalo je orkestru na praznovanju izrekel župan Jože Simončič.

Koncert je imel humanitarno noto, saj so celoten izkupiček od pobranih vstopnic namenili domačinu, mlademu fantu Luki Cuglju Janževiču (vrednostni bon v višini 1960 evrov), ki se že več let bori z boleznijo. Občina se je v ta namen odpovedala najemu dvorane.

V avli centra so godbeniki pripravili razstavo o zgodovini godbeništva v Šentjerneju, ki bo na ogled do sredine junija.

Po uradnem delu so se skupaj s poslušalci, med katerimi sta bila tudi dolgoletni učitelj v glasbeni šoli v Šentjerneju Drago Gradišek in dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto Zdravko Hribar, v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja zabavali ob odličnem županovem vinu in okusni kulinariki ...

L. Markelj, Simon Hočevar - MEGAfoto

Galerija