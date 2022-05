Na AC mu je počila pnevmatika

23.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.25 je na AC smer Smednik-Dobruška vas, občina Krško, na osebnem vozilu počila pnevmatika in je vozilo zaneslo v ograjo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pregledali osebe v vozilu. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Kadilo se je pod pokrovom

Ob 20.38 se je na stari H1 v Trebnjem kadilo pod pokrovom osebnega avtomobila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, očistili razlito motorno olje, s termo kamero pregledali motorni prostor in preprečili morebitni požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, TP POBREŽJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS na izvodu SKS LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod stara šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 9.PROTI SPOMENIKU;

- od 8:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC, izvod 6.MAČKOVEC SAMOSTOJEČA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 2.PROTI BUŠINCU, 3.CEROVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 1.1.SO BROD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje Prelesje vas; od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje Pletilstvo Erika.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju Bistrice ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Orešje Sotla, Orešje Ledina, Orešje, Drenovec, Orešje grad in Zgornja vas Drenovec predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

