Bartolova absolutna zmagovalka DP v spint duatlonu

23.5.2022 | 08:40

Foto: Triatlon klub Logatec

Absolutna zmagovalca v sprint duatlonu v Logatcu, ki je štel tudi za državno prvenstvo, sta postala Monika Bartol (TK Inles Riko Ribnica) in Jakob Medved (TK Ljubljana).

»Končno mi je uspel en dober nastop in so se mi "poklopile" vse stvari. Tako, da sem z nastopom zadovoljen, še posebej s taktično izpeljanim kolesom in menjavami,« je bil zadovoljen Medved. Nad rezultatom in organizacijo pa je bila navdušena tudi Monika Bartol. »V Logatcu je bilo precej vroče, vendar je bila organizacija tekme kljub vsemu vrhunska. Po solidnem prvem teku sem vodstvo na kolesu lepo ohranila, na drugem teku pa ga še malo povečala. Po končani tekmi pa je najbolj prijal mrzel tuš na teniškem igrišču,« je zaključila Bartolova.

V moški konkurenci je bil drugi lanski zmagovalec Klemen Bojanc (TK 3Life), tretji pa Žiga Podgoršek (TK Utrip). V ženski konkurenci pa je drugo mesto absolutno osvojila Luna Sraka (TK Ljubljana), tretje pa Monika Peterka (TK Trisport).

M. K.