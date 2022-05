Nagrada Jazzon se vrača

23.5.2022 | 09:50

Nagrado Jazzon Live za najboljšo živo izvedbo tekmovalne skladbe je leta 2012 Črtu Remicu izročil tedanji predsednik države dr. Danilo Türk. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po večletnem premoru se na jazzovski festival in delavnice Jazzinty vrača skladateljska nagrada Jazzon. Med leti 2003 in 2016 in je nagrado, namenjeno mladim jazzovskim ustvarjalcem do 30. leta starosti, dobilo trinajst izvirnih skladb avtorjev, ki danes spadajo med vodilne slovenske jazzovske glasbenike. Nagrada Jazzon obsega finančno, medijsko, tehnično in organizacijsko podporo zmagovalni skladbi in avtorju. Podrobna navodila za sodelovanje so objavljena v razpisu na spletni strani festivala in delavnic Jazzinty.

Rok za oddajo prijave je 10. junij. Zmagovalec bo objavljen 15. julija.

Skladbe bo ocenila strokovna komisija v sestavi: Ana Čop in Domen Bohte, glasbenika in predstavnika produkcije Jazzinty, Bogdan Benigar, selektor v Cankarjevem domu in vodja Jazz festivala Ljubljana, Marko Črnčec, pianist in skladatelj, Lojze Krajnčan, skladatelj, aranžer in dirigent Big banda RTV, in Jaka Pucihar, pianist in profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

I. V.