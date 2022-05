Obeležje Slavku Glihi - Sirkovemu Slavku

23.5.2022 | 13:30

Direktor KIS dr. Andrej Simončič (desno), župan Jože Papež in Vlado Kostevc v žužemberškem gradu

Ogled po Parku znanih Suhokranjcev je vodil Vlado Kostevc.

Obeležje pred Sirkovo hišo na Bregu v Žužemberku

Žužemberk - V Žužemberku so se v četrtek v organizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije in Občine Žužemberk na spominski seji ter z odkritjem spominskega obeležja poklonili spominu znanega Suhokranjca, častnega občana Občine Žužemberk in dolgoletnega direktorja omenjenega inštituta Slavka Glihe.

Številni zbrani, tudi njegovi sorodniki, so na seji v žužemberškem gradu prisluhnili županu Jožetu Papežu, direktorju Kmetijskega inštituta dr. Andreju Simončiču in dr. Emilu Erjavcu, ki so orisali življenje in delo najuglednejšega slovenskega agrarnega ekonomista in častnega občana žužemberške občine. V enaindvajsetih letih vodenja inštituta je dvignil njegov poslovni sloves, a pomembno delo je opravil tudi v rojstnem kraju v odboru za obnovo žužemberškega gradu, prenovo in identiteto trga ter s sodelovanjem v projektu Parka znanih Suhokranjcev. Z njegovo zavzetostjo je grad postal osrednji turistični in kulturni center zgornje doline reke Krke. Skoraj celotno delovno dobo, več kot štiri desetletja, pa se je Slavko Gliha uveljavil kot nesporna avtoriteta na področju agrarne ekonomije doma in v tujini. Je avtor številnih strokovnih člankov in avtobiografskega dela Moja pota, neprecenljivo vlogo je imel tudi v domačem vinogradniškem društvu, kjer je postal ambasador zweigelta.

Po kratki prestavitvi in ogledu Parka znanih Suhokranjcev, katerega je predstavil Vlado Kostevc, je pri Glihovi rojstni hiši - Sirkovi hiši sledila slovesnost s kulturnim programom in odprtjem obeležja. Po besedah koordinatorice Odbora za postavitev obeležja mag. Jelke Mrvar je žužemberški grad prav po njegovi zaslugi dobil veličastno podobo srednjeveškega gradu, še posebej pa se je izkazal v strokovni skupini za postavitev Parka znanih Suhokranjcev na trgu.

»V tem vsebinsko, arhitekturno in finančno zahtevnem projektu je bil Slavko Gliha moder svetovalec, zanesljiv v argumentih, preudaren v odločitvah in zelo uspešen pri pridobivanju finančnih sredstev,« je dejala Mrvarjeva in zaključila z mislijo, »da naj spominsko obeležje povezuje, širi Park znanih Suhokranjcev in bogati kulturni prostor občine. Naj prispeva tudi k slogi in spoštovanju ter krepi ljubezen do domovine, jezika in rodne Suhe krajine.« Obeležje so odprli učenki OŠ Žužemberk, direktor KIS dr. Andrej Simončič, avtorica in pobudnica obeležja Alenka Vidrgar in župan Jože Papež.

V kulturnem programu so se predstavili učenci OŠ Žužemberk in vinogradniški pevski zbor Suha krajina, pri dogodku pa so sodelovali Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk, Društvo vinogradnikov Suha krajina in Turistično društvo Suha krajina.

Slavko Mirtič