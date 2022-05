Za HESS HE Mokrice pomemben korak k uresničitvi zelenega prehoda

23.5.2022 | 12:00

Foto: arhiv DL

Mokrice - Hidroelektrarna (HE) Mokrice je pomemben korak k uresničitvi zelenega prehoda in temelj za nadaljnji razvoj obnovljivih virov v Sloveniji, so prepričani v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je investitor v projektu izgradnje HE Mokrice. S tem so se odzvali na petkovo odločitev vlade glede gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.

Vlada je namreč v petek na dopisni seji izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Prevlada te javne koristi je dovoljena pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi. Med temi so ureditev drstišč za ribe pod jezovno zgradbo, v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi ter v pretočni akumulaciji. Določen je tudi monitoring, ki bo moral upoštevati najnovejše metode in prakse.

"V sedanji energetski situaciji, ko smo odvisni od tujih energentov, je vsak nov proizvodni objekt še kako pomemben za slovensko energetsko neodvisnost. Navsezadnje bo HE Mokrice lahko oskrbela več kot 30.000 gospodinjstev s cenovno ugodno in zanesljivo električno energijo, brez tveganj špekulativnega nihanja cen," so v odzivu zapisali v družbi HESS.

Kot so pojasnili, bo s tem projektom zaključena tudi celovita protipoplavna zaščita. "Ureditve ob HE Mokrice so načrtovane strokovno, skrbno in ob upoštevanju najboljših možnih rešitev ter predlogov s področja naravovarstva. Pri izvedbi projekta bo največja pozornost posvečena skrbni ohranitvi in ponovni vzpostavitvi naravnih habitatov, ki bodo tudi po posegu obdržali svojo funkcijo in zagotavljali celovito povezanost območij," so navedli.

Vladna odločba je bila izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

"Če Slovenci res iskreno podpiramo zeleno transformacijo in se zavedamo problematike podnebnih sprememb ter okolja, potem nasprotovanja in tožbe zoper odločbo vlade o prevladi ne bo," so ob tem zapisali v družbi.

Vlogo za gradbeno dovoljenje so v HESS podali junija 2020. Z gradnjo želijo začeti čim prej, a kot so pojasnili, je postopek izdaje gradbenega dovoljenja v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor, zato natančnejšega pričetka del ne morejo napovedati.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg HE Mokrice so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.

STA; M. K.